Debemos tener presente que el mercado ecuatoriano va a necesitar por lo menos 8000 MW para la próxima década, de los cuales, una importante magnitud servirá para sustituir la generación térmica que, utilizando con Diesel como combustible, es la fuente de generación tanto para el sector camaronero como para el petrolero.

Por ello esta nueva energía debe ser híbrida con mejores combustibles como es el gas natural de los campos orientales, de los nuevos bloques costa afuera o incluso importado mientras estos se desarrollan.

Energía hidráulica, eólica, solar, geotérmica e incluso nuclear, todas ellas son parte de esta nueva ecuación energética y no son excluyentes como da a entender el actual proyecto de ley.

También es clave para que pueda darse solución adecuada a esta crisis que los profesionales responsables que estén al frente de la Cartera de Estado a cuyo cargo está la gestión del sector eléctrico, a esta cartera de Estado sean personas con experiencia comprobada en el sector energético para qué las decisiones y respuestas sean congruentes no con intereses del gobierno de turno sino de los altos intereses nacionales.

Este sector, en el último año, ha tenido alta rotación de las principales autoridades, tema inimaginable en las empresas privadas de cualquier tamaño si se quiere que funcione como un ente corporativo bien administrado y no como refugio de determinados personajes que, por muchos han vivido y viven enquistados en entidades como CELEC y/o PETROECUADOR, más aún cuando tales empresas son las de mayor importancia en cuanto a sus activos y recursos por el giro de negocio.

Esto implica también ser auditadas por las principales firmas auditoras calificadas por la autoridad correspondiente. Así, el país puede conocer año tras año como la misma ley lo exige los resultados de su gestión.

He dejado para el final tratar un tema que ocurre en la actualidad con los racionamientos de larga duración que se producen por la falta de energía: Me refiero a la estupidez que hemos conocido se presenta en varias empresas distribuidoras, en las que, a pretexto de “programar y/o planificar los racionamientos”, han dispuesto cortar el suministro de la energía que producen las empresas de generación de fotovoltaica, en los horarios de 09 a 17 horas, es decir en las horas de mayor producción de energía solar. Este proceder que, entendemos, no es del CENACE sino propio de las distribuidoras en las que están conectadas las centrales fotovoltaicas, causa indignación porque no podemos entender la razón que puedan tener para actuar en esos términos.

Frente a esos hechos, recomendamos que las autoridades competentes, esto es el Ministerio de Energía – como ente rector de la electricidad, la Agencia de Regulación y Control del sector Eléctrico – ARCONEL -, proceden en consecuencia y, de no encontrar una explicación racional, impongan los correctivos necesarios y/o las sanciones que correspondan.