Murió Jack, el primer perro formado para rescate en la Policía

Un paro cardiorrespiratorio le quitó la vida a Jack, el primer perro formado para rescate canino en el Grupo de Intervención y Rescate (GIR) de la Policía Nacional del Ecuador. Así lo dio a conocer este 31 de julio del 2018 la entidad en su página web.

La Policía despidió a Jack con un sentido mensaje en su página web titulado "Si los perros no van al cielo, quiero ir donde ellos van". En este texto se habla de las labores en las que trabajó el can que tenía 11 años de edad cuando falleció el pasado sábado 28 de julio.



Jack viajó a Haití para buscar sobrevivientes luego de terremoto del 2010, un sismo de magnitud 7,0 que dejó un total de 316 000 fallecidos, 350 000 heridos y más de un millón de damnificados.



Volvió a la acción luego del terremoto de 7,.8 grados en escala de Richter que golpeó Pedernales el 16 de abril del 2016 dejando un total de 673 fallecidos. Por sus trabajos de rescate, el can recibió un reconocimiento por parte de la Asamblea Nacional del Ecuador.



Según la página de la Policía. Jack también recibió un reconocimiento por su trabajo en el terremoto de Haití que le fue otorgado por la presidencia de este país.



Jack era un perro de raza pastor belga malinois. "Desde hace un año presentaba problemas gástricos, patología que se acrecentó en los últimos meses".



En Facebook, la Policía Nacional del Ecuador también dijo adiós a Jack este 31 de julio del 2018. Lo hizo con una publicación en la que se puede ver que el can fue despedido con honores. "Te recordaremos por siempre", dice el texto que acompaña tres fotografías.

La primera imagen se muestra el pequeño ataúd del can cubierto con una bandera del Ecuador. Frente a él está el sello del Grupo de Intervención y Rescate y a su lado cuatro miembros de su entidad.



La segunda imagen muestra al can junto a un policía en una playa y la tercera es una fotografía del perro sonriente.

Jack fue enterrado en el campo santo canino ubicado en el GIR Guayas.