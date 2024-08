El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz, del EF Education-EasyPost, sufrió una caída en la etapa 11 de la Vuelta a España y acusó directamente al Decathlon AG2R La Mondiale Team de estar detrás del incidente.

En declaraciones cargadas de frustración, Carapaz aseguró que la caída, que ocurrió a unos 92 kilómetros de la meta, no fue simplemente un accidente, sino una maniobra por parte de varios rivales que están faltando el respeto al pelotón.

Desde su equipo también sospechan sobre esas maniobras.

Lo que dijo Richard Carapaz

‘Richie’ aseguró que la caída la causaron desde el equipo Decathlon AG2R La Mondiale Team. Lo hizo este 29 de agosto, poco antes del inicio de la etapa 12 de la Vuelta a España.

“Hay muchas maneras de defender el maillot y de la manera que se está haciendo me parece algo muy triste porque se está viendo una falta de respeto muy grande. Cada quien sabe lo que hace y espero que lo tomen en cuenta”, expresó Carapaz, visiblemente molesto.

El ciclista se quejó de no haber recibido disculpas de los involucrados.

“La verdad se ve mucha más prepotencia, no he recibido nada de ellos (disculpas). Físicamente, fueron rasguños, pero da un poco de rabia porque se pierde el respeto en el pelotón y esto no puede seguir pasando”, dijo el ecuatoriano del EF Education-EasyPost.

“Son cosas que no podemos controlar. Yo siempre trato de hacer las cosas con el mayor respeto, pero son cosas que se salen de las manos”, añadió el tricolor.

Quejas desde el equipo

El incidente generó una ola de controversia, y el director del equipo de la ‘Locomotora del Carchi‘, Juanma Gárate, pidió a los comisarios de la carrera una revisión exhaustiva del incidente.

Gárate subrayó que, antes de tomar cualquier decisión o imponer sanciones, es crucial verificar toda la información necesaria y considerar todas las pruebas disponibles.

Jonathan Vaughters, otro alto directivo del EF Education-EasyPost, también puso en duda la naturaleza accidental de la caída, sugiriendo en redes sociales que el incidente podría no haber sido fortuito.

El equipo Decathlon AG2R La Mondiale, que lidera la competición con Ben O’Connor, fue sancionado durante la etapa por obstrucción a otros corredores, lo que añade más leña al fuego de las especulaciones.

Mientras tanto, Carapaz se mantiene enfocado a pesar de la controversia que rodea su caída.

‘Richie’ se encuentra en el cuarto lugar de la clasificación general, en plena carrera por ganar la Vuelta a España 2024.

La etapa 13 se cumplirá este 30 de agosto del 2024. Los ciclistas volverán a la montaña entre Lugo y Puerto de Ancares con 176 km de recorrido.