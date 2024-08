El ecuatoriano Richard Carapaz ha sido protagonista de una jornada polémica en la Vuelta a España 2024.

Durante la etapa 11, disputada el 28 de agosto en la localidad de Padrón, Carapaz sufrió una caída que ha levantado sospechas de un posible complot en su contra.

Jonathan Vaughters, director deportivo del EF Education-EasyPost, sospecha de lo ocurrido.

“En el ciclismo ocurren accidentes. Todos lo sabemos. Es un deporte duro. Pero esto no fue un accidente”, publicó en redes sociales.

La caída ocurrió a falta de unos 92 kilómetros para la meta, justo cuando el pelotón se encontraba en una fase crítica de la etapa.

Carapaz luchaba por mantener su tercer lugar en la clasificación general, pero perdió terreno y, con ello, la posición en el podio.

Aunque el ciclista del EF Education-EasyPost logró reincorporarse y continuar en carrera, el incidente ha generado especulaciones sobre su origen.

En redes sociales se asegura que la caída de Richard Carapaz fue causada por un ciclista del equipo del actual líder de la competencia, Ben O’Connor, del Decathlon AG2R La Mondiale Team.

Este equipo fue sancionado durante la etapa por obstruir el paso a otros corredores y bloquear ataques de rivales.

La controversia ha estallado en redes sociales, donde muchos aficionados cuestionan la legalidad de las maniobras de los corredores del equipo liderado por O’Connor.

Lo cierto es que las grandes vueltas, como la Vuelta a España, tienen comisarios y cámaras. De comprobarse que realmente algún rival lo botó de manera arbitraria, este podría ser expulsado de la carrera.

Por fortuna, ‘Richie’ pudo levantarse y continuar. Perdió pocos segundos, pero todavía está en plena carrera por la clasificación general.

“Un día nada fácil, pero seguimos mentalizados. Mañana más montaña”, publicó Carapaz en redes sociales para motivarse. El carchense sigue siendo uno de los grandes favoritos en la Vuelta.

Accidents happen in cycling. We all know that. It’s a rough sport. But this was not an accident: pic.twitter.com/0PorhVlASy