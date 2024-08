La caída de Richard Carapaz a falta de unos 92 km para la meta, en la etapa 11 de la Vuelta a España, tiene aún molestos a los integrantes del EF Education-EasyPost.

Juanma Gárate, director del equipo, expresó su descontento con la situación y pidió a los comisarios que revisen exhaustivamente el incidente.

En declaraciones a Marca de España, Gárate señaló que la revisión de la caída debe incluir la recopilación completa de testimonios y evidencias antes de tomar decisiones o imponer sanciones.

“Yo les he pedido que antes de tomar decisiones, antes de dar sanciones y de aplicar estas tarjetas amarillas, tienen que recabar toda la información necesaria”, dijo Gárate a Marca TV, minutos antes de la partida de la etapa 12 este 29 de agosto del 2024.

“Y así como hablaron con los protagonistas, conmigo no, y con otros corredores involucrados tampoco. Les he pedido que antes de tomar una decisión recojan toda la información necesaria para poder aplicar como corresponde el reglamento”, expresó.

“No se ve en las imágenes, pero yo tengo la opinión de Richard, que como digo, puede no ser objetivo porque es el afectado. Pero él sabe lo que ha vivido ahí, que hubo un contacto entre los dos y tú sabes como corredor cuando te vas echando hacia un lado y la carretera que está a tu izquierda se está terminando. Richard lo ha vivido ayer”, añadió Gárate.

Jonathan Vaughters, otro alto directivo del equipo, también puso en duda el carácter accidental de la caída, sugiriendo en redes sociales que el incidente pudo no haber sido fortuito.

Las especulaciones han girado en torno a posibles maniobras de los ciclistas del Decathlon AG2R La Mondiale Team, el equipo del actual líder de la competición, Ben O’Connor. Este equipo fue sancionado durante la etapa por obstrucción a otros corredores.

La controversia ha generado un intenso debate en las redes sociales, donde algunos aficionados acusan a los ciclistas del equipo de O’Connor de tácticas poco leales.

Los comisarios de la Vuelta a España deberán analizar las grabaciones y testimonios para determinar si hubo una infracción que amerite sanciones más fuertes.

Mientras tanto, Richard Carapaz se mantiene optimista. En redes sociales, el ciclista aseguró que continuará en la lucha. “Un día nada fácil, pero seguimos mentalizados. Mañana más montaña”.

A pesar de la caída, el ecuatoriano sigue siendo uno de los favoritos en la competición.

“Nosotros no vamos a cambiar de estrategia porque ayer perdimos 15 segundos, queremos seguir corriendo igual y ya está. Evidentemente, no tuvimos un buen día ayer, como tampoco lo tuvimos en Villuercas, pero seguimos con el mismo plan”, añadió Gárate a Marca.

Accidents happen in cycling. We all know that. It’s a rough sport. But this was not an accident: pic.twitter.com/0PorhVlASy