Después de superar una jornada “nada fácil”, el ecuatoriano Richard Carapaz se presentó motivado para competir en la etapa 12 de la Vuelta a España este 29 de agosto del 2024.

La de hoy puede ser una jornada complicada, entre Ourense Termal y la Estación de montaña de Manzaneda, con 137,5 km en una etapa considerada por la organización como ondulada con final en alto.

A eso de las 09:30, a falta de unos 55 km para la meta, ‘Richie’ se mantiene con el pelotón de favoritos y Jhonatan Narváez en la fuga.

Polémica por la caída de Carapaz

La caída de Richard Carapaz a falta de unos 92 km para la meta, en la etapa 11 de la Vuelta a España, tiene aún molestos a los integrantes del EF Education-EasyPost.

Richard Carapaz e integrantes de su equipo se encuentran molestos por lo ocurrido.

‘Richie’ aseguró que la caída la causaron desde el equipo Decathlon AG2R La Mondiale Team.

“Hay muchas maneras de defender el maillot y de la manera que se está haciendo me parece algo muy triste porque se está viendo una falta de respeto muy grande. Cada quien sabe lo que hace y espero que lo tomen en cuenta”, dijo Carapaz, molesto.

“La verdad se ve mucha más prepotencia, no he recibido nada de ellos (disculpas). Físicamente, fueron rasguños, pero da un poco de rabia porque se pierde el respeto en el pelotón y esto no puede seguir pasando”, añadió Carapaz.

Juanma Gárate, director del equipo, expresó su descontento con la situación y pidió a los comisarios que revisen exhaustivamente el incidente.

Jonathan Vaughters, otro alto directivo del equipo, también puso en duda el carácter accidental de la caída, sugiriendo en redes sociales que el incidente pudo no haber sido fortuito.

Las especulaciones han girado en torno a posibles maniobras de los ciclistas del Decathlon AG2R La Mondiale Team, el equipo del actual líder de la competición, Ben O’Connor. Este equipo fue sancionado durante la etapa por obstrucción a otros corredores.

La etapa 11 de la Vuelta a España

El ganador de la etapa 11 de la Vuelta a España fue Edward Dunbar, del Team Jayco AlUla, con 3:44:52 horas.

Luego llegaron Quinten Hermans (Alpecin – Deceuninck) a dos segundos, Max Poole (Team dsm-firmenich PostNL), también a dos segundos, y Jhonatan Narváez a cuatro segundos.

Richard Carapaz llegó en el puesto 39 a 3:46 minutos del ganador.

Alexander Cepeda se ubicó en el 56 a 6:22 minutos.

“Es el deporte, hay que seguir”, dijo Narváez, algo decepcionado porque buscó el triunfo, tras la etapa 11.

Richard Carapaz en la general Vuelta a España

En la clasificación general, Carapaz bajó al cuarto lugar.

El maillot rojo de líder de la Vuelta a España lo mantiene el australiano Ben O’Connor (Decathlon AG2R La Mondiale Team), con 43:54:54 horas (tras 11 etapas).

El segundo lugar es para Primoz Roglic (Red Bull – BORA – hansgrohe), quien logró descontar algo de tiempo con el líder, a 3:16 minutos.

Tercero está Enric Mas, del Movistar Team, a 3:58 minutos.

Richard Carapaz está cuarto a 4:10 minutos.

El español Mikel Landa está quinto a 4:40 minutos.

En el casillero 38 está ‘Chalequito’ Cepeda, a 39:47 minutos.

Jhonatan Narváez se ubica en el puesto 45 de la general a 47:51 minutos.