La Selección de Ecuador permanece sin DT a casi un mes de la salida de Félix Sánchez Bas del cargo. A las opciones se le han sumado rechazos y no hay un candidato firme para tomar las riendas del equipo.

El último entrenador en negarse a tomar al equipo fue el argentino Eduardo Domínguez. Aunque ya se sabía de su negativa, este detalló los motivos de está en una rueda de prensa.

Más noticias:

El estratega de Estudiantes de la Plata sostuvo que la oferta para llegar a la Selección de Ecuador le resultó sorpresiva. A su vez, señaló que se siente cómodo en el conjunto ‘pincha’ y cuenta con el objetivo de ganar un nuevo título y potenciar a los jugadores con los que cuenta.

Domínguez agregó que su intención no es desmerecer a la Tri y lo que esta representa, sin embargo, su camino está en otro lugar. De igual forma, mencionó que su decisión no tiene que ver con la propuesta o el factor económico, sino con sus motivaciones.

Otros técnicos han rechazado a la Selección de Ecuador

A Eduardo Domínguez se le suman técnicos como Luis Zubeldía, Marcelo Gallardo y Fernando Batista. Dos de ellos tuvieron contacto con la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FER) mientras que otro sonó como uno de los candidatos, pero manifestó su desinterés.

En el caso de Zubeldía, este apuntó a una decisión vinculada “100% a sus valores“. Así lo dijo cuando fue consultado por su decisión y, además, contó que se siente feliz y cómodo en Sao Paulo, su actual club al que le debe su concentración.

El ‘Muñeco’ Gallardo recibió la oferta de la FEF, son embargo, brindó una respuesta por medio de su manager. Este argumentó motivos personales para rechazar a la Selección de Ecuador.

Batista, finalmente, también se sumó al listado. El entrenador de Venezuela relató no ser ajeno a las vinculaciones, sin embargo, este se encuentra enfocado en llevar a Venezuela al Mundial y que no se iría. Francisco Egas, presidente de la FEF, señaló el haber llamado a su similar venezolano para aclararle que no buscaba arrebatarle a su DT.

¿Cómo le fue a Félix Sánchez Bas como DT de la Selección de Ecuador?

El español Félix Sánchez Bas se despidió de la Tri después de su papel en la Copa América. Con el combinado nacional, este avanzó hasta los cuartos de final y la eliminación llegó desde los penales tras un empate de 1-1 ante Argentina, cuadro que terminó por consagrarse campeón.

A nivel de eliminatorias, el ibérico supo dar vuelta a los tres puntos menos con los cuales empezó la Selección de Ecuador debido a una sanción. Asimismo la dejó en el quinto puesto, zona de clasificación, con ocho puntos luego de tres victorias, dos empates y una derrota.