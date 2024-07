Sorpresivamente, Eduardo Domínguez, actual entrenador de Estudiantes de La Plata, fue uno de los nombres que sondeó la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) para que se haga cargo de la Selección de Ecuador.

El nombre de Eduardo Domínguez se unió a los de Luis Zubeldía, en el Sao Paulo; Marcelo Gallardo, con paso reciente en el Al-Ittihad de Arabia Saudita; y Fernando Batista, al mando de Venezuela, que le dijeron no a la Selección de Ecuador.

Más noticias:

Domínguez comanda el proyecto de Estudiantes de La Plata, cuyo presidente es Juan Sebastián Verón, desde marzo de 2023. En el mismo año ganó la Copa Argentina y en el primer semestre de 2024 la Copa de la Liga Profesional.

Con esa experiencia la FEF quiso tentarlo para que asuma el cargo de DT de la Selección, pero sin éxito, por lo que tendrá que seguir buscando alternativas para que asuma el cargo que dejó vacante el español Félix Sánchez, cesado después de la Copa América de Estados Unidos.

El domingo 21 de julio el propio Domínguez se encargó de dar sus razones para decirle no a Ecuador, y mantenerse en Argentina con el ‘Pincha’.

Eduardo Domínguez y el no a Ecuador

Eduardo Domínguez mencionó que le “tomó por sorpresa” tener la propuesta de poder trabajar con la Tri, pero siempre tuvo claro que su objetivo primordial es permanecer en Estudiantes de La Plata.

Aseguró que se “siente cómodo” y su gran desafió es volver a ganar un título y hacer que la base de jugadores con los que cuenta “siga creciendo”.

“A veces uno siente que el camino va, por otro lado, y no es por desmerecer ni nada (…) Más allá de las propuestas o del dinero que te pueden ofrecer, te tiene que mover algo más importante“, complementó el DT.

“(…) Luego no sé lo que va a suceder, si no se dan los resultados me tendré que ir, pero estoy convencido del camino que quiero ir”, sentenció.

A la Selección de Ecuador se le acorta el tiempo para conseguir un nuevo entrenador.

En septiembre, en el reinicio de las eliminatorias al Mundial 2026, tiene que visitar a Brasil, en una ciudad aún por definir, y recibir a Perú en Quito.

¿Quién es Eduardo Domínguez?

Eduardo Domínguez, de 45 años, dirige a Estudiantes de La Plata desde el 2023 y ha disputado 26 partidos con el ‘Pincha’. Junto a la escuadra platense acumula 13 victorias, ocho empates y cinco derrotas.

Antes de llegar a Estudiantes, el argentino dirigió a Independiente de Avellaneda, Colón de Santa Fe y Huracán; todos clubes de su país. Fuera de él suma una experiencia con Nacional de Uruguay.

En su palmarés acumula cuatro títulos. El primero llegó en 2019 con Nacional, club con el que consiguió una Supercopa Uruguay; tras ello, en 2021 se hizo con la Copa de la Liga con Colón.

Durante su etapa en Estudiantes ya cuenta con dos trofeos, una Copa Argentina y una Copa de la Liga Profesional.

No te pierdas – El Confesionario con Matías Oyola