Así se jugarán los octavos de final del Mundial Qatar 2022

Richarlison anotó los dos goles de Brasil en la victoria ante Serbia en el debut del Mundial Qatar 2022. Foto: EFE

Redacción Bendito Fútbol

Los 16 clasificados para los octavos de final del Mundial de Qatar 2022 se conocerán hasta el próximo viernes 2 de diciembre, cuando finalice la fase de grupos.

​Hasta este lunes 28 de noviembre las selecciones nacionales de Francia, actual campeona del mundo y Brasil, una de las candidatas para pelear por la corona en este 2022 y Portugal, confirmaron su presencia en los octavos de final.



Francia, a pesar de las bajas de jugadores como Karim Benzema, Paul Pogba, N'golo Kanté y Pretzel Kimpembe, ganó los dos partidos del Grupo D, primero a Australia (4-1) y luego a Dinamarca (2-1), y dijo presente en la siguiente fase del Mundial Qatar 2022.



Brasil también inscribió su nombre en los octavos de final al ganar los dos primeros encuentros del Grupo G. En la apertura le ganó a Serbia (2-0) y luego a Suiza (1-0).



Los restantes 14 cupos se continuarán definiendo desde este lunes, hasta el momento, sin grandes novedades o decepciones, a pesar de algunos sorprendentes resultados registrados.



La Selección de Ecuador es una de las más opcionadas para clasificar a los octavos de final. En el Grupo A acumula 4 puntos, los mismo que Países Bajos. Senegal llegó a 3, mientras que Qatar aún no suma y ya fue eliminado del Mundial que organiza.

¿Cómo se juegan los octavos de final?

Sábado 3 de diciembre

1.° Grupo A vs. 2.° Grupo B

Estadio: Internacional Khalifa

Hora: 10:00



1.° Grupo C vs. 2.° Grupo D

Estadio: Áhmad Bin Ali

Hora: 14:00​

Domingo 4 de diciembre

1.° Grupo D vs. 2.° Grupo C

Estadio: Al Thumama

Hora: 10:00



1.° Grupo B vs. 2.° Grupo A

Estadio: Al Bayt

Hora: 14:00​

Lunes 5 de diciembre

1.° Grupo E vs. 2.° Grupo F

Estadio: Al Janoub

Hora: 10:00



1.° Grupo G vs. 2.° Grupo H

Estadio: 974

Hora: 14:00​

Martes 6 de diciembre

1.° Grupo F vs. 2.° Grupo E

Estadio: Ciudad de la Educación

Hora: 10:00



1.° Grupo H vs. 2.° Grupo G

Estadio: Lusail

Hora: 14:00​

¿Dónde verlos?

DirecTV

El Canal del Fútbol

Teleamazonas

