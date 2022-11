Énner Valencia pasó de vivir en un estadio a ser el goleador del Mundial Qatar 2022

Énner Valencia ha marcado tres goles en los dos partidos disputados por Ecuador. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

Fernando Medina (I)

El Mundial Qatar 2022 se ha convertido en una vitrina para todos los jugadores de la Selección de Ecuador. Uno de los exponentes más elogiados en los últimos días ha sido el capitán del equipo Énner Valencia.

El delantero ecuatoriano es hasta este sábado, 26 de noviembre de 2022, el goleador del Mundial. Valencia ha alcanzado tres goles en los dos partidos disputados por Ecuador, contra el anfitrión Qatar y Países Bajos.

Esa racha de anotaciones lo han colocado en la cima de la tabla de goleadores del campeonato mundial, superando a jugadores de gran renombre internacional y figuras históricas como Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

La prensa internacional ha enfocado sus ojos en el capitán de la Selección de Ecuador y han puesto en marcha investigaciones para conocer quién es el delantero a quien de cariño le dicen ‘Superman’.

Infancia con bajos recursos económicos

La historia de Enner Valencia se inicia en San Lorenzo, un cantón fronterizo de la provincia de Esmeraldas. Allí nació el 4 de noviembre de 1989. Su infancia fue dura. Su familia era de origen humilde y no tenían una capacidad económica considerada. De hecho, los reportes de diarios locales señalan que Énner, junto a sus padres y hermanos, se dedicaban a la venta de leche y a la agricultura.

Desde muy pequeño le llama la atención el futbol y su primer balón fue un esférico de trapo. Su familia y amigos veían el entusiasmo que tenía Énner cuando jugaba al fútbol en las calles de tierra de San Lorenzo.

Años más tarde se tuvo que trasladar hasta Sucumbíos en donde jugó para su primer equipo, el Caribe Junior. Este plantel también fue la cuna de Antonio Valencia, otro gran referente de la selección de Ecuador y del Manchester United de Inglaterra.

Vivió en el estadio de Emelec

Enner Valencia en Sucumbíos es recordado como uno de los pupilos del entrenador Pedro Pablo Perlaza, también conocido como el 'Papi'.

Él fue quien descubrió el talento de Énner Valencia y tras formarlo lo llevó a probarse en el club guayaquileño Emelec.

En su primer entrenamiento jugó como mediocampista ofensivo, la posición que más le gustaba. Bastó esta primera práctica para que se quede en el club eléctrico.

Sus primeros meses en Emelec no fueron buenos, porque el flaco jugador de aquel entonces no tenía donde vivir ni qué comer. Su baja situación económica hizo que le pidiera a la directiva vivir en el estadio.

Allí dormía en las noches y en el día entrenaba. Por eso, en varias entrevistas, Valencia ha mencionado que se conoce el estadio Capwell como la palma de su mano. En esa etapa tenía 18 años.

No pasó mucho tiempo hasta que en el 2009 subió a primera división de la mano del entrenador Gabriel Perrone. Ahí cambió su situación porque ya tenía un departamento y ganaba al menos el sueldo básico.

Debut oficial

A pesar de haberlo subido a primera, Gabriel Perrone no lo hizo debutar con el primer equipo. Fue Jorge Sampaoli quien mandó a la cancha a Valencia en un partido de Copa Libertadores ante Newell's en Rosario, Argentina. Ese día jugó como mediocampista por la izquierda.

Su debut oficial en la serie A del fútbol ecuatoriano ocurrió el 14 de febrero del 2010 en la victoria del Bombillo ante Espoli, en Santo Domingo de los Tsáchilas. No marcó.

El 2013 fue un gran año para Énner Valencia y uno de sus méritos fue haber anotado cinco goles en la Copa Sudamericana, lo que le valió para terminar como goleador del torneo.

Un año antes, el 17 de febrero del 2012, fue convocado por primera vez a la Selección de Ecuador por Reinaldo Rueda, quien siempre le tuvo confianza y lo quería como delantero.

Pase millonario al fútbol internacional

Sus buenas presentaciones tanto en el fútbol ecuatoriano como en la Selección llevaron Énner Valencia al fútbol mexicano. Se cotizó muy bien en muy poco tiempo y en noviembre del 2013, el Pachuca de México le pagó a Emelec USD 4,8 millones por su pase.

En el equipo internacional explotó. El delantero ecuatoriano tuvo una temporada excelente en el Pachuca, marcó 18 goles en 23 partidos, lo que le valió para ser vendido al West Ham United en una cifra que superó los USD 20 millones.

Eso convirtió a Enner Valencia en el jugador más caro que la liga mexicana haya transferido al exterior en toda la historia.

Goleador histórico de la Selección

En la Selección de Ecuador también mostró su jerarquía a la hora de hacer goles. Su primer gol con la camiseta tricolor ocurrió el 20 de noviembre del 2013 en Houston, Texas ante Honduras en un encuentro amistoso. El resultado final fue 2 a 2.

Desde entonces, Valencia ha conseguido anotar con la camiseta de la selección 38 goles en total. Actualmente, es el goleador histórico de la Tri.

Sus tantos se dividen de la siguiente forma: seis en mundiales, nueve en eliminatorias, cinco en Copa América y el resto en cotejos amistosos.

Énner Valencia fue el único jugador que pudo superar la marca de 33 goles marcados Agustín Delgado o más conocido como el ‘Tin Delgado’.

En una reciente entrevista, publicada por la FIFA, Valencia habló de su admiración por este último.

“El Tin ha sido uno de mis ídolos de siempre. Cada vez que me entrevistan, lo digo. Y tuve la oportunidad de tenerlo como compañero en Emelec. En ese instante, yo me enojaba porque no jugaba y me hablaba para que estuviera tranquilo y me decía que mi oportunidad iba a llegar. Fue una persona que siempre me ayudó mucho. Para mí es un privilegio estar al lado de esas grandes figuras que han tenido nuestro fútbol y donde está el Tin le quiero dar un fuerte abrazo. Como te digo, para mi él siempre ha sido un ídolo”, declaró.

El nuevo G.O.A.T

La tenacidad y el buen desempeño de Valencia en el futbol internacional y en el Mundial de Qatar han hecho que los aficionados y la prensa extranjera lo coloque como el nuevo G.O.A.T.

Estas siglas significan en inglés "Greatest Of All Time", cuya traducción es “el mejor de todos los tiempos”.

Con estas abreviaciones se refieren a figuras de talla mundial como Pelé, Maradona, Cristiano Ronaldo y Messi.

Los primeros en referir este apelativo a Valencia fueron los fanáticos de Fenerbahçe S. K. de Turquía, en donde milita actualmente.

Todos estos logros causaron que la prensa internacional señale que el futuro de Énner Valencia cambiaría después del Mundial de Qatar.

Más noticias del Mundial:

Visita nuestros portales: