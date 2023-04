Luis Zubeldía tiene la decisión de cambiar los refuerzos en junio

El técnico albo, Luis Zubeldía, en declaraciones luego de un partido. Foto: Twitter Liga de Quito

Alexis Sinchire

Isaac Álvarez, presidente de Liga de Quito, es cauto y optimista al momento de analizar el presente futbolístico del primer plantel.

Liga de Quito en las siete primeras fechas de la LigaPro cosechó 10 puntos que la mantienen en la sexta posición en la tabla de posiciones, mientras que en la Copa Sudamericana lideran el grupo A, con 6 puntos.



El viernes 28 de abril, Isaac Álvarez, fue entrevistado por radio La Red. Ahí adelantó que en junio se plantearán, dependiendo de los requerimientos del entrenador Luis Zubeldía, reforzar el plantel para el segundo semestre del año.



"En junio veremos qué opciones presenta el DT (Luis Zubeldía) para hacer variantes", adelantó Isaac Álvarez, quien considera que en la LigaPro al cuadro universitario le "ha faltado un poco de fortuna" a la hora de conseguir mejores resultados.



"Hemos sido víctima de nuestros propios errores. Siento que el plantel está bien (...) Sí tengo confianza en el equipo que tenemos", añadió Isaac Álvarez, quien fue reelecto para presidir Liga de Quito hasta el 2027.

Preocupación en Liga

Más allá de la confianza que Isaac Álvarez dice tener en el plantel de Liga de Quito de 2023, también existe "preocupación" porque el rendimiento no ha sido el esperado en los cuatro primeros meses de la temporada.



"Estamos preocupados por la situación que estamos viviendo. La calidad de jugadores que tenemos no da para pensar que pasemos los apuros que tenemos" Isaac Álvarez, haciendo referencia a las dos derrotas en fila que sufrió Liga de Quito en la LigaPro.



La primera derrota, y la más dolorosa, fue ante Barcelona SC en la sexta fecha, puesto que significó enterrar un invicto del estadio Rodrigo Paz Delgado ante los amarillos de 26 años.



A fecha seguida cayeron con Orense en el estadio 9 de Mayo de Machala por 2-1, con un gol muy discutido en favor de los machaleños que fue convalidado por el VAR.



"No tengo reparos con los jugadores que han llegado. Están aportando y confiamos que seguirán creciendo", acotó Isaac Álvarez.

