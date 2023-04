Esteban Paz, defraudado con LigaPro por sanción retirada a Emelec

Emelec y El Nacional se enfrentaron en el estadio Capwell, el 17 de abril del 2023. Foto: Twitter Emelec

Redacción Bendito Fútbol (D)

El dirigente de Liga de Quito Esteban Paz expresó sus molestias por el levantamiento de la sanción que recibió Emelec por los sucesos de violencia que sucedieron en el estadio George Capwell en el partido ante El Nacional.

La Comisión Disciplinaria de la LigaPro sancionó en primera instancia a Emelec, con un partido de local sin público, que sería el de este viernes 28 de abril ante Independiente del Valle.



Sin embargo, esta sanción quedó sin efecto, tras un comunicado que emitió el club en sus redes sociales, donde informó a la hinchada que la dirigencia apeló y consiguió que se juegue con público.



Solo la tribuna San Martín será la única localidad la cual no contará con aficionados, ya que desde ahí ocurrieron los hechos de violencia en el partido contra El Nacional.



Esta decisión de la Cámara de Comercio de Guayaquil molestó a Esteban Paz, que no dudó en expresar su enojo y molestia, más aún cuando Liga de Quito recibió una sanción similar y nunca estuvo entre sus panes evadir dicho castillo.



“Me siento defraudado por este fallo, como dirigente me da vergüenza y como amante del fútbol, preocupado”, expresó Esteban Paz en diálogo con el portal futbolecuador.



El dirigente de Liga continuó descargando su molestia haciendo referencia a la LigaPro, organismo encargado de llevar a cabo el campeonato ecuatoriano desde hace cinco años.



“Quiero ver la reacción de LigaPro ante esta situación y saber que van a hacer para recuperar la credibilidad perdida con este vergonzoso fallo”, agregó el dirigente.

Liga si cumplirá con la sanción

Liga de Quito recibió un castigo de dos partidos de local sin público por los acontecimientos que sucedieron en el cotejo ante Barcelona SC en el Rodrigo Paz Delgado.



El dirigente de Liga de Quito, Esteban Paz, adelantó que el club sí cumplirá con la respectiva sanción para sentar un precedente y no acudirá a la apelación del caso.



“Como institución apelar una sanción como la que recibimos sería pensar de forma individual en como beneficiarnos y no dejar un precedente para que esto no vuelta a suceder”, puntualizó Paz.



Liga de Quito jugará ante Delfín el 8 de mayo y contra Técnico Universitario el 19 del mismo mes sin aficionados en el Rodrigo Paz Delgado.

Visita nuestros portales: