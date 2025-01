El Australia Open llamó la atención de los aficionados este lunes 13 de enero al viralizarse una ingeniosa manera de transmitir los partidos del torneo de forma gratuita.

Desde hace un año, el Grand Slam buscó soluciones para sortear las restricciones de las compañías de televisión que poseen los derechos exclusivos de la competencia en varios países.

En 2024, el Australia Open introdujo una alternativa gratuita en YouTube para transmitir sus partidos sin infringir las reglas de transmisión ni enfrentar bloqueos regionales.

La propuesta se materializó con “Racquet Rascals”, una forma animada de seguir los partidos en vivo. En 2025, este formato volvió a ganar notoriedad en redes sociales, especialmente con jugadas destacadas, como una de Carlos Alcaraz.

El tenis no es el único deporte que ha explorado esta estrategia, aunque sí es el único que lo ha hecho de forma completamente gratuita.

The Australian Open don’t own all of their broadcasting rights (fairly common), so they’re live-streaming a Wii Tennis-like version of the matches on YouTube – love this 😂



This is Carlos Alcaraz’ match point: pic.twitter.com/HvxhYneWGH