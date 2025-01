El Australian Open, uno de los cuatro torneos del Grand Slam, sorprendió a los seguidores del tenis en su edición número 113, disputada en el Melbourne Park. En un intento por innovar y superar los desafíos de los derechos televisivos, el torneo presentó una forma revolucionaria de transmitir los partidos.

Desde hace un año, el Australian Open buscó una solución para sortear las restricciones impuestas por las compañías de televisión que poseen los derechos exclusivos de la competencia en distintos países.

Con el objetivo de llegar a un público más amplio y garantizar una cobertura sin problemas, se ideó una estrategia en el tenis, y que ya ha sido aplicada en otros deportes como la NFL y la NBA, el pasado año.

En la edición 2024, el torneo lanzó “Racquet Rascals”, una alternativa gratuita en YouTube que transmite los partidos de manera animada.

En lugar de mostrar a los jugadores reales, la transmisión presenta versiones animadas que replican fielmente los movimientos de los tenistas, manteniendo el ritmo y los resultados en tiempo real.

Esta modalidad de transmisión causó furor nuevamente este 2025, especialmente cuando se viralizó en redes sociales un momento clave del partido del talentoso español Carlos Alcaraz durante su debut en el Australian Open, todo presentado de manera animada.

Para muchos, esta forma de ver el tenis recordó al popular juego de tenis Wii Sports, lanzado hace casi 20 años para la consola Nintendo Wii.

The Australian Open don’t own all of their broadcasting rights (fairly common), so they’re live-streaming a Wii Tennis-like version of the matches on YouTube – love this 😂



This is Carlos Alcaraz’ match point: pic.twitter.com/HvxhYneWGH