Lucía Yépez se convirtió en la cuarta mujer ecuatoriana en ganar una medalla olímpica. Lo hizo en los Juegos Olímpicos de París 2024 en la categoría de los 53 kg de lucha.

La medalla de plata que logró Lucía Yépez es la primera de Ecuador en un deporte de contacto, marcando un antes y un después para el país en este tipo de disciplinas poco tradicionales y masivas.

Más noticias:

Antes de Yépez, Ecuador logró medallas con Neisi Dajomes en levantamiento de pesas (oro), Tamara Salazar en levantamiento de pesas (plata) y Glenda Morejón en relevos mixto en marcha (plata).

La ‘Tigra’ recibió con lágrimas la medalla de plata en el podio, nunca dejó de sonreír y de saludar a los miles de aficionados que llegaron hasta la Arena Champ de Mars que durante todo momento la ovacionaron entre gritos y aplausos.

Pero el camino no ha sido fácil para Yépez, que arrancó en la práctica de la lucha libre desde los 10 años en las instalaciones del estadio 7 de Octubre de Quevedo, ciudad a la que llegó desde Mocache, donde nació hace 23 años.

Foto: COE.

Lucía Yépez enorgullece a Ecuador

Lucía Yépez “se baña de plata” en lucha, “hace historia”, “enorgullece”, “ya eres parte de la historia más grande del deporte”, son entre otros, los titulares con los que se resaltó este jueves en Ecuador la medalla de la luchadora en París 2024.

“Lucía Yépez se baña de plata“, resalta el Ministerio del Deporte local y precisa: “Ecuador conquista su segunda medalla plateada. Gracias Tigra, Ecuador se enorgullece”, señaló en referencia también a la prueba maratón de relevos mixtos de marcha, en la que ganaron la plateada Glenda Morejón y Daniel Pintado.

El Comité Olímpico Ecuatoriano (COE) también resalta el logro, “Grande Tigra, haces historia en la lucha ecuatoriana como la primera subcampeona olímpica, tras caer por 10-0 ante la japonesa Akari Fujinami, en la final de la división 53 kilogramos de la lucha libre femenina”.

“Felicidades Lucia Yepez, ya eres parte de la historia más grande del deporte ecuatoriano“, publicó la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) en sus redes sociales. EFE

Foto: COE.

Lucía Yépez y su difícil inicio

Yépez asegura que “disfrutó su niñez” al máximo, entre travesuras y juegos con sus seres queridos y amigos del barrio, fue encontrando su camino hacia la práctica de la lucha.

“Quería salir de la guardería e ir a mi casa a hacerle relajo a mi mamá“, menciona la atleta que en su palmarés cuenta con el título del Campeonato Mundial de Lucha Libre sub-23 de 2021 que se celebró en Belgrado, Serbia.

Desde aquellos años su mente estuvo en la práctica de los deportes de contacto. “Yo peleaba con mis hermanos y le decía a mi mamá que estaba practicando para ir a la UFC”, relata.

A través de una amiga de barrio se encaminó en la lucha. Llegó a las instalaciones del estadio 7 de Octubre y rápidamente se ganó un espacio para representar a la provincia de Los Ríos.

Su primera competencia fue a los 10 años en Santo Domingo de los Tsáchilas. Como era de esperarse, ganó la competencia en los 42 kg.

“Yo estaba enseñada a entrenar con un short, una blusa y sin zapatos. Cuando me tocó competir no me sentía cómoda, me los quería sacar, pero quedé campeona y eso me inspiró par seguir adelante”, relató en una entrevista con el programa El Buscador en Red.

13 años después, la ‘Tigra’ es la luchadora número uno en el ranking mundial de los 53 kg y medallistas de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024.

No te pierdas – El Confesionario con David Hurtado