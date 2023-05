Guayaquil City superó a El Nacional, con un VAR determinante

Miguel Parrales (der.) anotó dos goles para el Guayaquil City. Foto: Guayaquil City

Andrés Ávila

Guayaquil City se recupera de la irregular campaña que realiza en la LigaPro. Ganó 3-1 a El Nacional, este domingo 21 de mayo de 2023, en el último partido de la undécima jornada.

Con el triunfo, Guayaquil City cortó una racha de tres partidos sin conocer la victoria, mientras que, El Nacional se quedó fuera de la pelea por la primera etapa del campeonato ecuatoriano.



‘Los Ciudadanos’ están en el puesto 12, con 11 puntos. Por otra parte, el ‘Bi-Tri’ bajó a la sexta casilla, con 18 unidades.

El VAR fue determinante

Se jugó un primer tiempo muy entretenido en el estadio Christian ‘Chucho’ Benítez. Hubo un ida y vuelta de peligro.



Ambos equipos mostraron sus mejores armas y llegaron al área rival en reiteradas ocasiones. En los primeros 45 minutos Guayaquil City hizo cinco remates y El Nacional nueve.



El partido estuvo intenso y tuvo su primera polémica a los 20 minutos cuando hubo unos forcejeos y empujones entre jugadores de ambos equipos, debido a que Guayaquil City reclamó que los elementos de El Nacional no tuvieron ‘Fair Play’ al no devolverles el esférico en una jugada en la que casi marcan.



Tan solo cuatro minutos después de este inconveniente, el árbitro Roddy Zambrano le mostró la tarjeta roja a Winston Fernández del Guayaquil City por una falta sobre Jerry Parrales. Sin embargo, el árbitro cambió la roja por amarilla cuando revisó la falta en el VAR.



El gol estaba rondando en el estadio 'Chucho’ Benítez para cualquiera de los dos equipos, pero fue Guayaquil City quien lo cantó primero.



A los 45+4’ Roddy Zambrano pitó penal a favor de ‘Los Ciudadanos’, tras revisar una falta de David Cabezas sobre Willian Vargas en el VAR.



Miguel Parrales, el máximo anotador de la LigaPro Serie A 2023, se encargó de la pena máxima y no falló.

Otro penal y dos expulsados

Para la segunda mitad, Guayaquil City arrancó mejor y buscó ampliar la ventaja para asegurar la victoria.



A los 47’, Miguel Parrales estuvo muy cerca de su doblete, pero un zaguero de El Nacional le quito la oportunidad rechazando su remate.



Jorge ‘Tukita’ Ordóñez que ingresó en el segundo tiempo, igualó el partido, con un remate de primera intención a los 51’. Gonzalo Valle atajó el remate, pero el esférico se le escapó de las manos.



La anotación hizo que El Nacional crezca en el partido y empezó a dominar las acciones de gol, mientras que, Guayaquil City se replegó y aguantó.



Roddy Zambrano pitó otro penal a favor de los locales a los 66’ por una falta de Bryan Nazareno sobre Renato César. El jugador de El Nacional se fue expulsado por doble amarilla.



Otra vez el encargado de la pena máxima fue Miguel Parrales, que consiguió su doblete. El ‘10’ del Guayaquil City alcanzó los 12 goles en el torneo.



Pocos minutos después, a los 73 minutos, Guayaquil City aseguró la victoria con un gran gol de William Vargas que remató casi sin ángulo desde el sector derecho.



Tras el gol, Andrés Micolta, defensor de El Nacional, se fue expulsado con roja directa por pelearse, por lo que el equipo militar terminó el partido con nueve hombres.

