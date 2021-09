Nilson Angulo pone a bailar a las defensas rivales

Redacción Guayaquil

Nilson Angulo puso de cabeza a la defensa del Manta con su velocidad, dribles y ubicación. El atacante de 18 años es la nueva perla de Liga de Quito y este 25 de septiembre de 2021 mostró su nivel más alto, en empate 2-2 en el estadio Jocay.

Es su primer año como profesional y de a poco se gana un espacio en el equipo titular de Pablo Marini, que ya lo usó para cinco partidos del campeonato nacional.

A inicios del 2020 les hizo una promesa a sus amigos del barrio. “Si este año no llego a primera división me retiro del fútbol“, les dijo, convencido de sus capacidades. Antes de llegar al cuadro albo, pasó por Independiente del Valle y Norte América.

En una entrevista en días pasados para GolTV, el atacante contó parte de su formación deportiva. Inició su carrera deportiva en Quinindé, en la escuela de fútbol Cabecita, y luego llegó al cuadro de Sangolquí; en el 2019 llegó LDU.

“Tuve que adaptarme a muchas cosas, no era lo mismo que en otros clubes. Cuando llegué a primera el profe (Pablo Marini) me dio libertad, me muevo por todo el frente de ataque, pero me gusta más jugar de enganche“, dijo el jugador en esa entrevista.

Su debut fue el 3 de agosto de 2021, en el partido ante Olmedo, cuando los albos se impusieron por 4-0, en el estadio Rodrigo Paz. Angulo actuó por 69 minutos.

Ya suma seis partidos en el primer equipo y este 25 de septiembre anotó su primer gol, en el juego ante Manta, en el estadio Jocay. Fue la figura en ese partido, que finalizó con un empare 2-2, que le permite a los albos seguir en la pelea por la etapa.

“Me tomo el fútbol muy en serio, quiero triunfar”, dijo el deportista esmeraldeño, que tiene entre sus objetivos llegar a la selección nacional y migrar a alguna liga del extranjero.

Es muy allegado a Billy Arce y Jordy Alcívar, con quienes comparte en la concentración. Este último es quien más lo aconseja respecto de su carrera; como canterano de Liga de Quito, el mediocampista le inculca la grandeza y exigencias del equipo.