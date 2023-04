Moisés Caicedo sube sus puntos en el FIFA 23

Moisés Caicedo, jugador estelar del Brighton. Foto: @OfficialBHAFC

Redacción Bendito Fútbol (I)

El buen momento de Moisés Caicedo se refleja también en los videojuegos. Debido a la gran temporada que está teniendo con el Brighton, en la Premier League de Inglaterra, el famoso videojuego FIFA 23 le dedicó una carta con mejoras en sus estadísticas para que pueda ser utilizada en el modo online.



La carta que tiene el ‘Niño Moi’ es un TOTS (Team of the Season – Equipo del año) que se la dan a los jugadores que han tenido una excelente campaña en los distintos campeonatos disponibles en el videojuego.



Esta nueva carta tiene una valoración general de 90, 20 más que su original, que es de 70. Esta carta se destaca porque tiene un porcentaje de ritmo (velocidad) muy elevado para un mediocampista defensivo, además, de un potente físico, que está acompañado de regate y defensa.



Sin duda, una carta que la usarán muchos fanáticos del Brighton, ecuatorianos y aquellas personas que no dispongan de un presupuesto elevado en el videojuego, ya que es gratis.



Esta se consigue en el nivel 15 de pase de temporada del FIFA 23.

‘Moi’ y una espectacular temporada

Moisés Caicedo está haciendo historia en su primera temporada completa con la camiseta del Brighton & Hove Albion.



En la presente campaña, el Brighton ya rompió su récord de puntos en primera división, llegó a las semifinales de la FA Cup donde perdió por penales y está a nueve fechas de obtener su primera clasificación a un torneo internacional.



Pese a la salida de Graham Potter a inicios de año, el ecuatoriano sigue siendo una pieza clave, ahora bajo las órdenes de Roberto De Zerbi.



En la presente campaña, el ‘Niño Moi’ ha disputado 35 compromisos entre Premier League, FA Cup y Carabao Cup. El tricolor ha sido titular en 34 de esos partidos.



El ex Independiente del Valle lleva un gol y una asistencia. Además, lleva 104 quites, 387 recuperaciones, 36 pases clave, acierta el 89% de sus entregas y gana el 59% de sus duelos.

