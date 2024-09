Con el paso de los días y los partidos, es cada vez menos disparatado pensar que el Chelsea pagó más de 120 millones de dólares por el fichaje de Moisés Caicedo, quien actualmente se posiciona como uno de los mejores mediocampistas del mundo.

Su rendimiento en el último año ha sido tan impresionante que, según el Centro Internacional de Estudios Deportivos (CIES), el ‘Niño Moi’ ha sido valorado como el mejor mediocampista de contención sub-23 del mundo, superando a otros grandes nombres.

Desde su observatorio de fútbol, la entidad realizó un ranking y otorgó puntajes a los mediocampistas incluidos. Para elaborar la tabla, se tuvo en cuenta el rendimiento mostrado durante la temporada 2023-2024.

Moisés Caicedo, del Chelsea, lidera el ranking con 86,7 puntos sobre 100. El podio lo completan el francés Eduardo Camavinga, del Real Madrid, y Warren Zaire-Emery, del París Saint-Germain, con 83,1 y 81,6 puntos, respectivamente.

Más abajo se encuentran el inglés Kobbie Mainoo, del Manchester United, y el neerlandés Ryan Gravenberch, del Liverpool, con 80,2 y 79 puntos, respectivamente.

A pesar de que Moisés Caicedo demostró desde sus etapas juveniles ser un jugador diferencial, en los últimos meses se consolidó como uno de los mejores a nivel mundial.

Por un lado, mostró consistencia con sus buenas actuaciones en el Chelsea, desde el tramo final de la pasada campaña hasta el inicio de la nueva temporada. Esto lo que lo llevó a ser considerado como el tercer capitán de los ‘Blues’.

En cuanto a la Selección de Ecuador, es el mejor jugador, como quedó demostrado en la exigente Copa América 2024, disputada en Estados Unidos. Además, ya se ha convertido en uno de los capitanes de la ‘Tri’.

Recientemente, en su último partido de la Premier League, donde el Chelsea venció 3-0 al West Ham United, Caicedo ofreció una clase magistral de cómo ser un mediocampista total, firmando su mejor partido de la temporada.

Su dominio fue tal que Alan Shearer, leyenda del fútbol inglés, lo incluyó en el equipo oficial de la semana de la Premier League.

“Ahora está encontrando su mejor forma, dirigiendo el mediocampo brillantemente y mostrando una gran visión en su asistencia a Jackson”, mencionó Shearer sobre el ecuatoriano.

