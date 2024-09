Los futbolistas ecuatorianos que representan al país en Europa dejaron actuaciones destacadas el último fin de semana, repleto de goles y asistencias. Moisés Caicedo, Piero Hincapié, John Yeboah y Jeremy Sarmiento fueron las principales figuras tricolores.

Hace algunos años, parecía casi imposible que varios ecuatorianos brillaran simultáneamente en las mejores ligas del mundo, ya que los representantes eran mínimos. Pero ahora, con una mentalidad distinta, cada legionario que juega en el extranjero genera grandes expectativas.

El primer ecuatoriano en destacar fue Moisés Caicedo, figura en el Chelsea de Inglaterra y uno de los capitanes del equipo.

Caicedo fue clave en la victoria 0-3 como visitante ante el West Ham United el sábado 21 de septiembre. El tricolor dominó el mediocampo y ofreció una clase magistral, firmando su mejor partido de la temporada, con una asistencia de lujo incluida.

En cuanto a estadísticas, el tercer capitán del Chelsea terminó el partido con una asistencia, un pase clave, una ocasión clara creada y un 87 % de precisión en sus pases.

Su mejor faceta fue defensiva, donde ganó 13 de 16 duelos, una auténtica barbaridad. Además, registró dos despejes, dos tiros bloqueados, una intercepción y ocho entradas, sumando un total de 10 quites efectivos.

Gracias a su destacada actuación, se ganó un puesto en el equipo de la semana de la Premier League.

Yeboah no se quedó atrás, y en apenas su segundo partido con el Venezia FC de Italia, ya brindó su primera asistencia, siendo clave para que el conjunto ‘Lagunari’ consiguiera su primera victoria en la Serie A.

El habilidoso extremo ingresó pasados los 60 minutos, con el marcador 1-0 a favor de su equipo frente al Genoa.

John, quien ya ha demostrado su toque y regate en la Selección de Ecuador, fue el artífice del 2-0, encaminando una victoria crucial en la lucha por la permanencia.

El ecuatoriano superó a su rival con un regate antes de sacar un centro preciso para que Joel Pohjanpalo cerrara la victoria.

El sábado no solo fue de brillos para Caicedo y Yeboah, sino también para Jeremy Sarmiento, quien se sumó a las actuaciones destacadas con un golazo en la victoria del Burnley.

Sarmiento ingresó a los 61 minutos en el partido entre el Burnley y el Portsmouth, correspondiente a la Championship, la segunda división de Inglaterra.

Hasta su ingreso, el marcador estaba 0-1 a favor del rival, pero el ecuatoriano tuvo un impacto inmediato, anotando apenas dos minutos después de entrar al campo. Fue su primer gol con su nuevo club.

Jeremy recibió el balón por el sector izquierdo y, con sutiles regates, se abrió espacio para conectar un derechazo desde los límites del área, un tiro con efecto que terminó dentro de la red.

Tras su gran actuación, fue elegido como el mejor jugador del partido.

