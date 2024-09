Las buenas actuaciones de Moisés Caicedo con el Chelsea han sido una constante desde el tramo final de la pasada campaña y al inicio de la nueva temporada de la Premier League. El ecuatoriano se ha consolidado como uno de los mejores mediocampistas de Inglaterra.

Partido a partido, el ‘Niño Moi’ demuestra que la cifra exorbitante que pagaron por él ha resultado ser una inversión justificada, especialmente después de cada actuación excepcional, como la última victoria de los ‘Blues’ ante el West Ham United.

El ecuatoriano dominó el mediocampo en la goleada de su equipo por 0-3 ante los ‘Hammers’. Caicedo ofreció una clase magistral de cómo ser un mediocampista total, firmando su mejor partido de la temporada.

Tanto fue su dominio que Alan Shearer, leyenda del fútbol inglés, lo incluyó en el equipo oficial de la semana de la Premier League.

“Ahora está encontrando su mejor forma, dirigiendo el mediocampo brillantemente y mostrando una gran visión en su asistencia a Jackson”, mencionó Shearer sobre el ecuatoriano.

