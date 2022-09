Máximo Banguera pidió disculpas a Franklin Carabalí

Máximo Banguera (buzo negro) embiste a Franklin Carabalí, jugador del Mushuc Runa. Foto: Captura de pantalla.

Redacción Bendito Fútbol (I)

El golero Máximo Banguera ofreció disculpas por lo sucedido con el futbolista Franklin Carabalí, jugador de Mushuc Runa, cuando ambos empezaron una disputa en el partido entre Delfín y el 'Ponchito'.

El partido se jugó el domingo 25 de septiembre del 2022 y careció de emociones futbolísticas, pero levantó a más de uno por el enfrentamiento entre ambos jugadores, quienes por eso resultaron expulsados.



Carabalí mantuvo una entrevista con la Radio ABC Deportivo, donde explicó los incidentes con Máximo Banguera en el estadio Jocay de Manta.



“Hasta ahora no entiendo la actitud de Banguera arremetiendo contra mí […]. Me escribió y me pidió disculpas, dijo que tuvo una mala semana”, expresó el futbolista del Mushuc Runa.

¿Qué sucedió?

Cuando transcurría el minuto 67, los ecuatorianos Máximo Banguera y Franklin Carabalí recibieron la tarjeta roja por parte del juez Roberto Sánchez, ya que ambos estuvieron cerca de irse a los golpes, por una jugada entre otros dos jugadores rivales.



Banguera se fue a buscar a Carabalí y lo tomó por la camiseta. La intervención de otros jugadores evitó que los deportistas llegaran a los golpes, al menos dentro de la cancha.



Una vez que recibieron la tarjeta roja, incluso Banguera fue otra vez a buscar al jugador del Mushuc Runa. Todo quedó registrado ante las cámaras de la televisión.



“Jamás le insulté a la madre, uno creció viéndolo jugar a él y admirándolo”, añadió Franklin Carabalí.

Ambos jugadores suspendidos

Tanto Máximo Banguera como Franklin Carabalí fueron sancionados con tres partidos por parte del Comité Disciplinario de la LigaPro. El motivo fue “insultos al rival y demorar en salir del campo de juego”.



A través de su cuenta de Instagram, el futbolista del ‘Ponchito’ se quejó sobre la sanción que le impusieron.



“Quiero expresar mi sentir y decir que tres fechas de suspensión son exageradas. Sé que soy un jugador temperamental e intentaré cambiar mi forma de actuar en el campo […]. Quiero apelar a la sensibilidad de LigaPro”, publicó.