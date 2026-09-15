Marcelo Gallardo y el cuerpo técnico que lo acompañará en Ecuador

Fecha de publicación: 15 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 15 de septiembre de 2026

Marcelo Gallardo llegará en las próximas horas a Ecuador para tomar las riendas de la Selección de Ecuador por los siguientes cuatro años. Su cuerpo técnico estará integrado por antiguos colaboradores que lo acompañan, en muchos casos, desde 2011.

Marcelo Gallardo se separa de Matías Biscay

La principal novedad de la conformación del cuerpo técnico de Marcelo Gallardo como entrenador es que Matías Biscay, catalogado como su mano derecha, no estará en el inicio de este ciclo con la Selección de Ecuador.

Biscay permanecerá en Argentina por temas familiares, cortando un vínculo que empezó en 2011, pero que se forjó desde que el ‘Muñeco‘ tenía 13 años de edad, cuando se conocieron en las categorías juveniles de River Plate.

Quien sí estará en el país será Hernán Buján, también amigo del DT desde sus primeros pasos en el conjunto ‘Millonario’. Jugó en 1995 en el primer equipo antes de empezar una carrera de 15 años que lo llevó a defender la camiseta de equipos de su país, México, y España.

Buján ‘tomará’ el lugar dejado por Biscay, poniendo una pausa a un tridente que junto logró 15 títulos, uno en Nacional de Uruguay en su debut como equipo de trabajo y los restantes 14 en su brillante etapa en River.

¿Quiénes más completan el cuerpo técnico?

Mariano Barnao (secretario técnico), Pablo Dolce, Marcelo Tulbovitz y Diego Gamalero (preparadores físicos), Alejandro Albornoz y Nahuel Hidalgo (videoanalistas), Juan Carlos Docabo (preparador de arqueros) y Franco Bombicino (área médica).

Clarín en su versión digital menciona que Matías Ghirlanda, su habitual jefe de prensa, también sería otro de los integrantes del CT, pero que su vinculación aún se está definiendo, por lo que no hay nada confirmado.

Gallardo colecciona títulos

Como jugador, Marcelo Gallardo ganó con River Plate la Copa Libertadores en 1996, la Supercopa Sudamericana en 1997 y seis veces la liga argentina: Apertura 1993, Apertura 1994, Apertura 1996, Clausura 1997, Apertura 1997 y Clausura 2004.

Su carrera se engrandece con los tres títulos que firmó con el Mónaco (Liga, Supercopa de Francia y Copa de la Liga) y uno más en el también francés PSG, el estadounidense DC United y el uruguayo Nacional.

Entre todas esas aventuras foráneas, el ‘Muñeco‘ siempre regresó a River Plate, donde jugó en tres etapas (1993-1999, 2003-2006 y 2009-2010), aunque la primera es recordada por ser la más brillante.

Tras retirarse como futbolista en Nacional, allí empezó su carrera como técnico con el Campeonato Uruguayo que ganó en 2011.

En 2014 fue anunciado como técnico de River por parte del exfutbolista uruguayo Enzo Francescoli, el mismo que le acompañó en la conferencia de prensa en que dio a conocer su adiós, el 13 de octubre de 2022.

14 títulos en ocho años y medio resumen por qué se convirtió en un referente para la historia de la entidad, incluida la histórica Libertadores de 2018 ganada a Boca Juniors en el Santiago Bernabéu de Madrid.

Con ‘el Muñeco‘ en el banquillo ganaron la Sudamericana de 2014, la Recopa Sudamericana de 2015, 2016 y 2019, las Libertadores de 2015 y 2018, la Copa Suruga Bank de 2015.

También la Copa Argentina de 2016, 2017 y 2019, la Supercopa Argentina de 2017 y 2019, la Liga Profesional y el Trofeo de Campeones de 2021.

*Con información de EFE.

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