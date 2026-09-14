Marcelo Gallardo alista su debut y se filtran dos nombres de posibles convocados

Fecha de publicación: 14 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 14 de septiembre de 2026

Marcelo Gallardo fue confirmado como entrenador de la Selección de Ecuador para los siguientes cuatro años. Previo a su presentación oficial en el país, se filtraron los dos primeros nombres de posibles convocados para la gira por Asia.

Marcelo Gallardo debutará en Asia

Marcelo Gallardo fue presentado como entrenador de Ecuador a través de un video publicado en las redes sociales de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), poniendo fin a la espera que se había generado por su oficialización.

Inmediatamente tendrá que presentar la primera lista de convocados para su estreno programado para el jueves 24 de septiembre ante Corea del Sur en Suwon, en lo que será el primero de los tres juegos agendados en Asia.

El jueves 1 de octubre se medirá ante Japón en Yokohama como parte de la Copa Kirin. El lunes 5 lo hará ante Nueva Zelanda o Panamá en Tokio, con lo que cerrará esta tripleta de amistosos posteriores a la Copa del Mundo.

Pese al hermetismo que se maneja en la FEF sobre los posibles convocados para esta fecha FIFA, los nombres de Hernán Galíndez y Jordy Caicedo, jugadores de Huracán de Argentina, fueron bloqueados pensando en un potencial llamado.

Galíndez se encargó de deslizar este dato luego de la victoria del ‘Globo’ 2-1 ante Racing por la novena fecha de la liga argentina disputada la noche del domingo 13, unas horas después de la confirmación del ‘Muñeco‘ para el banco tricolor.

“Lo dije el partido pasado también: si Ecuador me necesita, voy a estar. Depende ahora del entrenador si es que me necesita o no”, dijo el exarquero de Aucas, Universidad Católica, Universidad de Chile y Rosario Central a ESPN.

Inmediatamente explicó que existe “una prelista” en la que se bloqueó a varios jugadores, tal como es el procedimiento que se estila en cada convocatoria previa de la Tri para amistosos, eliminatorias o Copa América.

“”(…) Todavía no (me llamó). Hay una prelista; entiendo que hubo un bloqueo de varios jugadores, pero oficialmente todavía no”, expresó el veterano arquero que, luego de la eliminación tricolor en el último Mundial, anunció su retiro.

Caicedo sigue en racha goleadora

Jordy Caicedo volvió a ser la figura de Huracán en la victoria ante Racing en el Estadio Tomás Adolfo Ducó al anotar el tanto de la victoria a los 78 minutos. Impactó el balón con su pierna derecha para desnivelar el marcador.

Tal como lo hizo ante San Lorenzo, el ariete festejó emulando al ‘Topo Gigio‘, el mítico festejo que en el inicio de la década del 2000 lo popularizó el mediocampista Juan Román Riquelme con la camiseta de Boca Juniors.

Fue su quinto gol en este semestre. Antes le marcó a Banfield, le agregó un doblete ante San Lorenzo en el clásico en el Nuevo Gasómetro, uno a Belgrano y el último contra Racing, confirmando que está en un excelente estado de forma.

El delantero de 28 años fue parte de la lista de citados por Sebastián Beccacece para el Mundial. Ante Costa de Marfil fue suplente, contra Curazao sumó un minuto, contra Alemania cinco y 11 frente a México en la eliminación.

¡LOS GOLES SIEMPRE LLEGAN DESDE ECUADOR! Después de un débil remate de Vergara, Galíndez sacó una contra rápida que culminó en el gol de Jordy Caicedo para anotar el 2-1 de Huracán vs. Racing. pic.twitter.com/50BcHIKfTG — SportsCenter (@SC_ESPN) September 14, 2026

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