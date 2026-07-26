Sebastián Beccacece habla sobre las supuestas amenazas en el Mundial

Sebastián Beccacece, el técnico argentino que dirigió a la Selección de Ecuador entre agosto de 2024 y julio de 2026, rompió el silencio sobre su ciclo. En una entrevista difundida este domingo 26 de julio de 2026 en Radio Centro, Beccacece analizó su paso por la Tricolor. Su gestión estuvo marcada por resultados positivos en Eliminatorias, pero también por el fracaso en el Mundial.

Éxito en Eliminatorias, fracaso en el Mundial

En las Eliminatorias Sudamericanas, el trabajo de Beccacece fue exitoso. Ecuador finalizó segundo con 29 puntos, asegurando con comodidad su clasificación al Mundial 2026. Sin embargo, el objetivo de realizar una buena Copa del Mundo no se cumplió. La Tricolor fue eliminada en los dieciseisavos de final tras caer 2-0 frente a México. Esta actuación, más los partidos contra Costa de Marfil y Curazao, generó críticas y marcó el cierre del ciclo del técnico argentino.

Ecuador en el Mundial

Beccacece habló sobre su paso por la Tricolor en entrevista con Radio Centro.

Beccacece afirmó que el proceso se merecía otro final en el Mundial: “El proceso no tuvo el final que merecía o que queríamos o que deseábamos”, afirmó el técnico argentino. Sin embargo, agregó que “hay argumentos para sentir, para pensar y para creer que hay cosas que se están haciendo muy bien”.

El entrenador reconoció que México fue superior. “El partido con México creo que fue el único partido donde fuimos superados; en los otros 23 partidos hemos sido muy dominantes, fue un fútbol reconocido a nivel mundial”, señaló.

“Lo intentamos por todos los medios. El equipo tuvo una fase de grupo muy superior a los tres adversarios que enfrentamos, claramente podríamos saber victoria y quedar primero en esa fase de grupo”, añadió.

La confianza en Enner Valencia

Beccacece defendió a su máximo goleador, Enner Valencia, al ser consultado si hubo un exceso de confianza para ponerlo en todos los partidos. “Enner fue el máximo goleador de nuestro proceso y es el máximo goleador de la Selección del Ecuador. Si hay un especialista en el gol, creo que es él”, afirmó el técnico.

El entrenador reconoció que Valencia jugó todos los partidos del proceso clasificatorio, aunque aclaró que en el aspecto ofensivo “a veces son los momentos también”.

Kendry Páez y la falta de minutos de algunos jugadores

Beccacece respondió a las críticas por la convocatoria al Mundial de Kendry Páez. El entrenador defendió su decisión, a pesar de no estar en su mejor momento.

“Desde que llegamos tratamos de sostener algo que consideramos que con tiempo, espacio y continuidad puede desarrollar ese talento. Kendry llegó con 17 años, hoy cumplió 19 y creo que fuimos coherentes con el proceso”, afirmó Beccacece.

“Un entrenador debe ir formando convivencias, conexiones y dar espacio a los jóvenes”, señaló.

Sobre Jeremy Arévalo, Beccacece fue más crítico. “Jeremy se hubiese podido sumar más minutos, vino prácticamente tres meses sin jugar en Santander, en un lugar donde a veces no iba ni al banco y bajaba a jugar con la sub-21”, explicó.

Sin embargo, el técnico aclaró: “Para nosotros era un jugador de proceso, como lo fue Pervis también, que no venía jugando en Milán pero es un jugador de selección”.

Beccacece enfatizó en que los jugadores estuvieron unidos durante el proceso y el Mundial. “Pudimos ver que realmente se armó una familia, una unidad, y que pudimos transitar momentos adversos muy unidos. Eso creo que es el premio más grande que ha tenido esta selección”.

Piero Hincapié y Moisés Caicedo

Beccacece también defendió a Hincapié. “Piero es un jugador indiscutido en la Selección. Lo volvería a poner porque me genera confianza”, afirmó.

Reconoció que el lateral llegó cansado. “Vino de la final de Champions y llegó directo a competir. Es un esfuerzo extremo”, señaló. El técnico asumió responsabilidad. “Si hubo dificultad, el responsable soy yo como entrenador. Piero da la vida por jugar en Ecuador”, dijo Beccacece.

Sobre Moisés Caicedo, el entrenador destacó que el mediocampista tuvo buenos momentos en el Mundial. “Moi mostró toda su capacidad de liderazgo en los momentos límites. Con Costa de Marfil y los otros partidos cumplió un rol muy importante en la mitad del campo”, señaló.

“Lo que el equipo necesita es que Moi le dé más ánimo, más confianza, más seguridad”, añadió Beccacece.

Supuestas amenazas en el partido contra México

El técnico fue enfático al rechazar los rumores sobre amenazas a los jugadores ecuatorianos. “Por lo menos desde mi conocimiento y mi capacidad como conductor para recibir información, es totalmente falso. Lo digo claramente: no pasó absolutamente nada”, afirmó Beccacece

Para Beccacece, la explicación sobre la eliminación contra México fue que el rival fue superior. “Nosotros perdimos porque México fue mejor que nosotros en ese primer tiempo, porque nos superó futbolísticamente y porque convirtió”, señaló.

El entrenador cuestionó la necesidad de buscar explicaciones alternativas. “Cuando se pierde a veces es más fácil buscar otras explicaciones. Nosotros hicimos las cosas que teníamos que hacer y se termina el debate. No hay que generar conspiraciones o teorías que no son ciertas”, expresó.

Futuro de la Selección

Beccacece afirmó que “el tiempo le dará la razón” de su trabajo. Afirmó que se enfocó en renovar los jugadores. “10 futbolistas debutaron en el Mundial, 15 jugaban su primer torneo mundial y 18 hicieron su debut en la Selección”. Mencionó que jugadores como Ángulo, Lerma, Fragos, Caicedo y Castillo tuvieron la oportunidad de entrenar con élite, aunque algunos no debutaron en cancha.

El exentrenador de Ecuador destacó la edad del grupo. “Fuimos a la selección más joven del mundial. Eso es algo extraordinario que no sé si se alcanza a tomar dimensión”, señaló.

Proyectó hacia el futuro. “En el próximo mundial, la mayoría de futbolistas tendrá 28, 29 años. Es cuando alcanzan su madurez y equilibrio perfecto”, expresó.

Mencionó a nuevas promesas en desarrollo. Señaló que jugadores como Lerma, Riquelme de Independiente del Valle, Martínez y Los Quinteros seguro serán parte de los próximos procesos.

“Donde está el aprendizaje es en respetar los procesos, en respetar el tiempo. Es tan necesario no caer en la inmediatez”, enfatizó.

Sobre las críticas a su trabajo como entrenador de Ecuador

Beccacecé afirmó que nunca se sintió incómodo con las críticas. “Mejor que me critiquen a mí. Déjenme libre a los jóvenes y a los chicos que estén bien porque ellos tienen que estar bien”, enfatizó.

“No me molesta con absoluto que me critiquen. Es más, creo que si yo puedo descomprimir algún tipo de situaciones en beneficio de mi futbolista, lo volvería a hacer nuevamente”, concluyó.

Números de la gestión de Sebastián Beccacece

Durante casi dos años, Sebastián Beccacece estuvo al frente de la Selección de Ecuador. Su llegada se dio en agosto de 2024 y su salida se concretó tras la eliminación en el Mundial 2026. En ese período, dirigió 24 partidos con un balance de 9 victorias, 12 empates y 3 derrotas. Esto representa un rendimiento del 54,17%. El equipo bajo su mando anotó 22 goles y recibió 12, mostrando un balance defensivo positivo, aunque ofensivamente cuestionable.

Con la salida de Beccacece, la Federación Ecuatoriana de Fútbol está en búsqueda de un nuevo técnico para encarar el próximo ciclo: las Eliminatorias que arrancan en 2027 y la Copa América 2028.