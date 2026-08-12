Jordy Caicedo desata la ‘Jordymania’ en Huracán tras su polémico festejo

Jordy Caicedo es el jugador más destacado y uno de los más queridos en Huracán de Argentina. Así quedó demostrado este miércoles 12 de agosto de 2026 con la publicación en redes sociales del club dedicada al ariete machaleño.

Jordy Caicedo enfureció a San Lorenzo

Jordy Caicedo es el jugador de moda en Huracán luego de que el domingo 9 de agosto anotó un doblete ante San Lorenzo en el estadio Nuevo Gasómetro en una edición más del que es denominado como el ‘clásico de barrio más grande del mundo’.

El ‘Globo’ se llevó los tres puntos de casa de su eterno rival. Caicedo abrió el marcador a los 45+2′ del primer tiempo y a los 57′ del segundo, que desató la ira de sus rivales por el festejo de cara con la popular.

El ecuatoriano saltó las vallas publicitarias y realizó la señal del ‘Topo Gigio‘. Los hinchas lo repudiaron de inmediato y los jugadores del ‘Ciclón’ se abalanzaron en su contra reclamándole el gesto que no fue tomado de buena manera.

“Quiero pedir disculpas por el acto que tuve dentro del campo. Las personas que son cercanas a mí saben que eso no me caracteriza (…) Fue un momento de euforia. Los que se dedican a esto saben cómo funciona”, dijo después del partido.

El ‘Expreso de medianoche’ es uno de los goleadores de la temporada en Argentina con 11 tantos. Comparte el primer lugar con el paraguayo Gabriel Ávalos (Independiente). Están escoltados por Cristian Tarragona (Unión) y Junior Marabel (Sarmiento) con nueve.

La ‘Jordymania’ se toma Huracán

La ‘Jordymania‘ se tomó Huracán este miércoles. Las redes sociales del club lanzaron un video en el que los colaboradores y jugadores de distintas categorías imitan el célebre festejo del mundialista con Ecuador en la última Copa del Mundo.

El icónico festejo del ‘Topo Gigio‘ en el fútbol nació el 8 de abril de 2000, cuando Juan Román Riquelme, jugador de Boca Juniors, le marcó un gol a River Plate en La Bombonera por los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Otro famoso ‘Topo Gigio‘ fue el protagonizado por Lionel Messi el 9 de diciembre de 2022 por los cuartos de final del Mundial de Catar 2022 entre Argentina y Países Bajos en el Estadio Lusail.

Tras anotar el 2-0 parcial de penal a los 73 minutos, Messi se paró frente al banco de suplentes neerlandés y le dedicó el gesto al entrenador rival, Louis van Gaal, ‘acusado’ de hablar de más en la previa del duelo.

La Quemita en modo Jordy ✋🏿👦🏿🤚🏿 pic.twitter.com/o57y12crAW — CA Huracán (@CAHuracan) August 12, 2026

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