Cristiano Ronaldo muestra su apoyo a Lionel Messi tras la muerte de su padre

Lionel Messi recibió miles de muestras de apoyo después de publicar este miércoles 12 de agosto una carta para despedirse de su padre, Jorge Messi, fallecido el pasado sábado a los 68 años.

Entre las reacciones apareció la de una figura que marcó buena parte de su carrera deportiva desde la vereda rival: Cristiano Ronaldo.

El portugués respondió directamente a la publicación de Messi en Instagram. La interacción llamó especialmente la atención por tratarse de dos futbolistas que protagonizaron durante más de 15 años una de las principales rivalidades del fútbol.

¿Qué le dijo Cristiano Ronaldo a Lionel Messi tras la muerte de su padre?

Cristiano Ronaldo dejó un breve mensaje de condolencias en la publicación en la que Messi recordó a su padre y habló del dolor que atraviesa por su muerte.

“Un abrazo enorme para ti y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza”.

La respuesta del portugués se convirtió en una de las más populares entre los miles de comentarios que recibió la publicación de Messi.

Hasta las 10:30, hora de Ecuador, de este miércoles 12 de agosto, el comentario de Cristiano Ronaldo acumulaba más de 1,8 millones de ‘me gusta’ y superaba las 26 000 respuestas en Instagram.

¿Cómo ha sido la rivalidad entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi?

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo protagonizaron durante más de 15 años una de las rivalidades deportivas más reconocidas de su generación.

Buena parte de esa competencia se produjo durante sus etapas en España. Messi brilló con el FC Barcelona, mientras Cristiano Ronaldo fue figura del Real Madrid.

Ambos se enfrentaron en los clásicos españoles y compitieron por los principales reconocimientos individuales y colectivos.

Entre los dos conquistaron 13 Balones de Oro, además de protagonizar durante años el debate sobre quién era el mejor futbolista de su generación.

Fuera de las canchas, sin embargo, la relación estuvo marcada por muestras públicas de respeto. Con el paso de los años, ambos también reconocieron la trayectoria deportiva del otro.

ALT: Cristiano Ronaldo y Lionel Messi durante uno de sus encuentros como futbolistas.

¿Qué dijo Lionel Messi en la carta dedicada a Jorge Messi?

La reacción de Cristiano Ronaldo llegó después de que Messi publicara este miércoles una extensa carta en Instagram para despedirse de su padre.

El capitán argentino recordó la importancia que Jorge Messi tuvo en diferentes etapas de su vida y reconoció que todavía tiene dificultades para aceptar su muerte.

Messi también sorprendió al hablar sobre su futuro profesional. Tras perder a una de las personas que lo acompañó durante toda su trayectoria, admitió que tiene dudas sobre cuánto tiempo más continuará jugando al fútbol.

Jorge Messi fue además representante de su hijo y una figura clave durante su carrera, desde la llegada del futbolista al Barcelona cuando tenía 13 años.

¿Qué otras muestras de apoyo recibió Lionel Messi?

Cristiano Ronaldo fue una de las figuras que reaccionaron públicamente a la despedida de Lionel Messi a su padre.

De acuerdo con la información recogida en la nota, futbolistas, clubes, federaciones e instituciones deportivas también enviaron mensajes de apoyo a Messi y a su familia tras la muerte de Jorge.

La reacción de Cristiano sobresalió por la histórica rivalidad deportiva que ambos mantuvieron y por el alcance que consiguió su comentario pocas horas después de ser publicado.