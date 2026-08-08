Desde el FC Barcelona hasta Newell’s: el fútbol despide a Jorge Messi, padre de Lionel Messi

El fallecimiento de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, generó una ola de mensajes de condolencias por parte de clubes, federaciones, dirigentes y organismos del fútbol mundial.

Desde el FC Barcelona, donde acompañó los primeros pasos de su hijo en Europa, hasta Newell’s Old Boys, el club donde nació el sueño del campeón del mundo, distintas instituciones recordaron el legado de quien fue una pieza clave en la carrera del astro argentino.

Jorge Messi falleció durante la madrugada de este sábado en la ciudad de Rosario, a los 68 años, luego de afrontar una larga enfermedad.

La AFA homenajeó a Jorge Messi

Uno de los primeros pronunciamientos llegó desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Su presidente, Claudio Tapia, publicó una emotiva carta en la que destacó el papel que Jorge Messi desempeñó en la formación personal y deportiva de Lionel.

“Hoy nos toca despedir a un hombre que, detrás de una de las historias más grandes del fútbol mundial, tuvo un papel fundamental”.

Tapia también resaltó los valores que transmitió a su hijo.

“Quiero reconocer a Jorge Messi no solamente por haber traído al mundo al mejor jugador del mundo, sino, sobre todo, por haber criado a una persona de valores: humilde, respetuosa y profundamente comprometida con los demás”.

Además, la AFA anunció que en todos los partidos de las categorías profesionales se realizará un minuto de silencio, mientras que árbitros, futbolistas y cuerpos técnicos utilizarán brazaletes negros como señal de duelo.

Por su parte, la cuenta oficial de la Selección Argentina publicó un mensaje dirigido al capitán albiceleste:

“Mucha fuerza, Leo Messi y familia. Estamos con ustedes en este difícil momento. Les enviamos nuestro más sentido abrazo”.

Mucha fuerza, Leo Messi y familia. Estamos con ustedes en este difícil momento. Les enviamos nuestro más sentido abrazo. pic.twitter.com/k7TUlPkGTM — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) August 8, 2026

Conmebol y Newell’s también se pronunciaron

La Conmebol también expresó su solidaridad con la familia Messi.

“Acompañamos con respeto y afecto a Lionel, a su familia, amigos y seres queridos en este momento de profundo dolor. Que descanse en paz”.

Uno de los homenajes más emotivos llegó desde Newell’s Old Boys, club donde Lionel Messi comenzó a jugar al fútbol.

La institución rosarina recordó el papel que Jorge Messi tuvo en la formación del capitán argentino.

“Fue el sostén y la persona que apuntaló con visión, rigor y afecto la carrera del mejor jugador de todos los tiempos junto a su esposa, Celia Cuccittini”.

El club también añadió un mensaje especial:

“Gracias por enseñarle a amar estos colores”.

Como homenaje, Newell’s izó sus banderas a media asta en el predio de entrenamiento.

El Club Atlético Newell's Old Boys despide con profundo dolor y pesar a Jorge Messi, quien falleció a los 68 años de edad en la ciudad de Rosario.



Reconocido hincha leproso, empresario y padre del capitán del seleccionado argentino, Lionel Andrés Messi.



Jorge fue el sostén y la… pic.twitter.com/8dFPMRdM9Z — Newell’s Old Boys (@Newells) August 8, 2026

Barcelona recordó a un viejo amigo

Desde España, el expresidente del FC Barcelona, Joan Gaspart, recordó la estrecha relación que mantuvo con Jorge Messi durante la etapa de Lionel en el club azulgrana.

“Fue mi amigo. No concibo a Leo Messi sin su padre y, por tanto, es una pérdida muy importante”, declaró en una entrevista con Radio Con Vos.

Gaspart también destacó que Jorge Messi siempre priorizó el bienestar de su familia.

“Jorge puso el pensamiento familiar por encima del pensamiento deportivo. Todos los argentinos deberían guardar un recuerdo muy cariñoso de él”.

Nuestro más sentido pésame. Descanse en paz, Jorge Messi. pic.twitter.com/uwuH9s6dLY — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 8, 2026

El fútbol español también envió sus condolencias

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) se sumó a los mensajes de apoyo mediante un comunicado publicado en redes sociales.

“Desde el fútbol español queremos trasladar todo nuestro cariño y afecto a Lionel y a sus seres queridos en estos momentos de profundo dolor. Nuestro abrazo y nuestras condolencias. DEP”.

Hasta el momento, ni Lionel Messi ni su familia han emitido un comunicado oficial sobre el fallecimiento.

Con información de Agencia EFE.