Jorge Messi y la historia detrás de la servilleta del FC Barcelona que cambió la vida de Lionel Messi

La muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, no solo enluta al fútbol mundial. También revive una de las historias más simbólicas de la carrera del capitán argentino: la famosa servilleta en la que el FC Barcelona se comprometió a ficharlo cuando apenas tenía 13 años.

Detrás de aquel improvisado documento hubo una figura decisiva: Jorge Messi. Fue él quien acompañó a Lionel desde Rosario hasta Barcelona, insistió para obtener una respuesta del club catalán y estuvo dispuesto a regresar a Argentina si la negociación no avanzaba.

Aquella determinación terminó cambiando la historia del fútbol.

La servilleta que cambió la historia de los Messi

Todo ocurrió el 14 de diciembre de 2000.

Lionel Messi, con apenas 13 años, llevaba varias semanas entrenándose con el Barcelona. Su talento había convencido a los entrenadores, pero dentro del club todavía existían dudas sobre su incorporación debido a su edad, el costo del fichaje y el tratamiento con hormona de crecimiento que necesitaba.

La familia Messi esperaba una respuesta definitiva.

En una reunión celebrada en el Club de Tenis Pompeia, el entonces secretario técnico del Barcelona, Carles Rexach, decidió actuar.

Como no tenía un contrato a la mano, tomó una servilleta y escribió un compromiso en el que dejaba constancia de que el Barcelona ficharía a Lionel Messi si se respetaban las condiciones acordadas.

El documento también fue firmado por Horacio Gaggioli y Josep Maria Minguella, quienes participaron en la negociación.

Aquella sencilla servilleta terminó convirtiéndose en uno de los documentos más famosos de la historia del deporte.

Jorge Messi fue clave para que existiera ese acuerdo

La decisión de Carles Rexach no llegó por casualidad.

Según distintos relatos sobre aquella negociación, Jorge Messi dejó claro que la familia no podía seguir esperando indefinidamente.

Si el Barcelona no tomaba una decisión, regresarían a Argentina.

Esa presión aceleró la respuesta del club catalán y permitió que se firmara el histórico compromiso que abrió las puertas de La Masia al joven argentino.

Con el paso de los años, Jorge Messi continuó desempeñando un papel fundamental en la carrera de su hijo, primero como padre y posteriormente como uno de sus representantes más cercanos.

De una servilleta a convertirse en una leyenda

Gracias a aquel acuerdo improvisado, Lionel Messi ingresó al Barcelona y comenzó una trayectoria irrepetible.

Con la camiseta azulgrana disputó 778 partidos, marcó 672 goles, conquistó 10 Ligas españolas, 4 Champions Leaguey se convirtió en el máximo goleador de la historia del club.

La importancia histórica de aquella servilleta quedó reflejada años después, cuando el documento original fue subastado en 2024 por 762.400 libras esterlinas, cerca de 965.000 dólares al cambio de ese momento.