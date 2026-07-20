¿Lionel Messi se despidió de la selección? Este fue su emotivo mensaje tras la final del Mundial

Un día después de perder la final del Mundial 2026 frente a España, Lionel Messi rompió el silencio con un emotivo mensaje dirigido a los aficionados argentinos.

El capitán de la Albiceleste reconoció el dolor por la derrota, agradeció el apoyo recibido durante el torneo y destacó el esfuerzo del equipo, que volvió a disputar una final mundialista.

Sin embargo, sus palabras también despertaron una duda entre los aficionados: ¿se despidió definitivamente de la selección argentina?

El mensaje de Messi tras la final

A través de su cuenta de Instagram, el futbolista de 39 años expresó la tristeza que dejó la derrota por 1-0 ante España en el MetLife Stadium.

“El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida”, escribió el capitán argentino.

Messi, quien terminó entre lágrimas tras el pitazo final, pidió que el equipo también sea recordado por todo lo conseguido durante el torneo.

“Quedémonos con todo lo bueno. Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que, junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo, nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo”.

“Hoy cuesta valorar lo que hicimos”

El campeón del mundo en Catar 2022 también defendió el recorrido de la Albiceleste durante los últimos años.

“Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo”, señaló, en referencia al título obtenido en 2022 y al subcampeonato conseguido en 2026.

Además, agradeció las muestras de cariño recibidas tras la derrota.

“Gracias por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos”.

También felicitó a España

Antes de finalizar su publicación, Messi tuvo un gesto con el nuevo campeón del mundo.

“También quiero felicitar a España por el campeonato”, escribió el delantero argentino.

La Roja conquistó su segunda Copa del Mundo gracias a un gol de Ferran Torres en el minuto 106 de la prórroga.

¿Messi anunció su retiro de la selección?

Aunque el mensaje generó múltiples especulaciones en redes sociales, Lionel Messi no anunció su retiro de la selección argentina.

Lo que sí quedó confirmado es que la final del Mundial 2026 fue su último partido en una Copa del Mundo, poniendo fin a una trayectoria histórica que comenzó en Alemania 2006 y que incluyó seis participaciones mundialistas, un título y dos subcampeonatos.

Por ahora, el capitán no ha comunicado si continuará disponible para futuros compromisos de la Albiceleste, por lo que su continuidad con la selección absoluta sigue abierta.