Lionel Messi se despide de los Mundiales: así fue el histórico camino del capitán de Argentina

La historia no tuvo el final que Lionel Messi soñaba, pero eso no cambia el legado que construyó durante casi dos décadas defendiendo a Argentina en los Mundiales.

La derrota por 1-0 ante España en la final del Mundial 2026 marcó el último partido del capitán argentino en una Copa del Mundo.

Mientras los jugadores españoles celebraban la conquista del título, una de las imágenes más emotivas fue la de Messi abandonando el campo entre lágrimas. Más allá del dolor por la derrota, el argentino sabía que estaba disputando su último encuentro mundialista.

Así terminó un recorrido que comenzó veinte años antes y que lo convirtió en uno de los futbolistas más importantes en la historia de la Copa del Mundo.

Alemania 2006: el inicio de una leyenda

Messi debutó en los Mundiales durante Alemania 2006.

Con apenas 18 años, fue incluido por José Pekerman en la convocatoria argentina y dejó rápidamente muestras de su enorme talento.

Disputó tres partidos, marcó un gol, dio una asistencia y Argentina fue eliminada en los cuartos de final frente a Alemania.

Fue el primer capítulo de una historia que apenas comenzaba.

El día que comenzó todo 🤩



Un 16 de junio de 2006, y con solo 18 años, Lionel Messi 🇦🇷 debutó en la Copa Mundial de la FIFA 🏆



Y sí, lo hizo marcando un gol 🔥@Argentina pic.twitter.com/zgf6vV5lrW — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 16, 2023

Sudáfrica 2010: muchas expectativas y una gran decepción

Cuatro años después, Messi llegó al Mundial como el mejor futbolista del planeta y ya acumulaba varios Balones de Oro.

Bajo la dirección técnica de Diego Armando Maradona, utilizó por primera vez el dorsal número 10 y también llevó la cinta de capitán en una Copa del Mundo.

Sin embargo, el torneo estuvo lejos de las expectativas.

Argentina volvió a caer en los cuartos de final, nuevamente frente a Alemania. Messi disputó cinco partidos y solo pudo aportar una asistencia.

Brasil 2014: la final que cambió su historia

El Mundial de Brasil representó uno de los momentos más importantes de su carrera.

Con 27 años y en la plenitud de su nivel, condujo a Argentina hasta la final del torneo.

Marcó cuatro goles, repartió una asistencia y fue elegido el Balón de Oro del Mundial.

Sin embargo, el sueño terminó de forma amarga.

Un gol de Mario Götze en la prórroga le dio el título a Alemania y dejó a Messi a las puertas de levantar la Copa del Mundo.

Rusia 2018: un ciclo que se agotaba

El Mundial de Rusia estuvo marcado por una Argentina en plena transición generacional.

El equipo nunca encontró su mejor versión y fue eliminado en los octavos de final por Francia, selección que terminaría proclamándose campeona.

Messi disputó cuatro encuentros, marcó un gol y dio una asistencia en uno de los torneos más discretos de su carrera mundialista.

Catar 2022: el final feliz

Después de tantos intentos, el sueño finalmente se hizo realidad en Catar.

Messi lideró a Argentina hacia su tercera Copa del Mundo y completó una de las mejores actuaciones individuales en la historia del torneo.

Disputó siete partidos, anotó siete goles, repartió tres asistencias y volvió a recibir el Balón de Oro del Mundial.

En la final, Argentina derrotó a Francia en una de las definiciones más recordadas de todos los tiempos y Messi levantó, por fin, el trofeo que había perseguido durante toda su carrera.

Leo Messi besa el trofeo de la Copa del Mundo conquistado en el Mundial de Qatar 2022. Foto: EFE/ Alberto Estevez

Estados Unidos, México y Canadá 2026: el último baile

Con 39 años, pocos imaginaban que Messi volvería a disputar una final mundialista.

Sin embargo, el capitán argentino volvió a liderar a la Albiceleste hasta el partido decisivo y firmó otro torneo extraordinario.

En ocho partidos marcó ocho goles y repartió cuatro asistencias, siendo nuevamente una de las grandes figuras del campeonato.

No obstante, su despedida no tuvo el desenlace esperado.

Argentina cayó ante España en la final y Messi puso punto final a su historia en los Mundiales.

Lionel Messi con la medalla de subcampeón del Mundial 2026. • Foto: Agencia EFE.

Un legado para la eternidad

Más allá del resultado de su último partido, los números de Lionel Messi en la Copa del Mundo lo colocan entre los más grandes de todos los tiempos.

Con seis participaciones mundialistas, igualó el récord histórico compartido con Cristiano Ronaldo y Guillermo “Memo” Ochoa.

Además, cerró su carrera como:

El futbolista con más partidos disputados en la historia de los Mundiales (33).

El segundo máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo, con 21 goles, solo por detrás de Kylian Mbappé.

El máximo asistidor en la historia del torneo, con 12 asistencias.

Bicampeón del Balón de Oro del Mundial (2014 y 2022).

Campeón del mundo en Catar 2022 y subcampeón en Brasil 2014 y Mundial 2026.

La Copa del Mundo fue el escenario donde Lionel Messi conoció la frustración, la crítica, la redención y la gloria.

Su último partido terminó con lágrimas, pero también cerró una de las trayectorias más extraordinarias que haya dejado un futbolista en la historia de los Mundiales.