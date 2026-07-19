Lágrimas de Messi tras perder su segunda final en un Mundial

Lionel Messi y Argentina cerraron el Mundial de 2026 con una derrota frente a España. Entre lágrimas, el capitán de la ‘Albiceleste’ se despidió de su sexto Mundial con dos finales perdidas y un campeonato, que obtuvo en 2022.

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La última final de Lionel Messi y Argentina en el Mundial

Las selecciones de Argentina y de España se enfrentaron durante este domingo 19 de julio del 2026. La escuadra ibérica consiguió imponerse dentro de los tiempos extra y alzó su segunda Copa del Mundo.

En los 90 minutos de juego, la escuadra sudamericana igualó sin goles, pero terminó con Enzo Fernández expulsado. Dentro de los tiempos extra, Ferrán Torres marcó en el segundo y le dio el campeonato a los ibéricos.

Una vez que finalizó el compromiso, Lionel Messi no pudo ocultar su desazón. Pese a ya haber ganado una Copa del Mundo con anterioridad, el delantero rompió en llanto ante la derrota.

Una nueva derrota para Lionel Messi en la final del Mundial

Lionel Messi tuvo su revancha en Mundiales en la edición de Catar 2022. En 2014 ya había perdido la final con su selección ante Alemania y en 2018 se quedó con su selección en octavos de final.

En aquel certamen, cuatro años atrás, Messi logró borrar los malos recuerdos y levantó el título. Argentina y el rosarino vencieron a Francia en penales tras un empate de 3-3 en el tiempo reglamentario.

Para este 2026, el futbolista y su elenco no pudieron repetir el hecho de hace cuatro años. Tras el fin del certamen, el futbolista de 38 años aún no se ha pronunciado sobre sobre su futuro.

Messi se quedó sin récords en el Mundial

En la final, Lionel Messi también perdió la oportunidad de ser el máximo goleador histórico de los Mundiales. Antes de aquel partido, este fue superado por el francés Kylian Mbappé, quien llegó a los 22 tantos y lo pasó por 1.

En la pelea por la Bota de Oro, Messi también fue derrotado por ‘Kiki’. Este último finalizó como el mayor anotador del torneo con 10 tantos, dos más que el argentino.