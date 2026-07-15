Lionel Messi igualará a Cafú con un récord histórico en las finales del Mundial

Lionel Messi está a un paso de seguir ampliando su legado en la historia de los Mundiales.

Si el capitán argentino es titular en la final del próximo domingo 19 de julio ante España, se convertirá en el segundo futbolista de la historia en disputar minutos en tres finales de una Copa del Mundo, igualando una marca que hasta ahora pertenece únicamente al brasileño Cafú.

Además, Messi disputará la tercera final mundialista de su carrera, luego de haberlo hecho en Brasil 2014 y Catar 2022.

Messi igualará un récord que solo posee Cafú

Hasta el momento, Cafú es el único futbolista que ha disputado minutos en tres finales diferentes de la Copa del Mundo.

El histórico lateral brasileño estuvo presente en las finales de:

Estados Unidos 1994.

Francia 1998.

Corea-Japón 2002.

En 1994 ingresó como suplente, mientras que en 1998 y 2002 fue titular con la selección brasileña.

Ahora, si Lionel Messi juega la final frente a España, igualará ese registro histórico.

Otros futbolistas que llegaron a tres finales

A lo largo de la historia, otros grandes jugadores también lograron clasificarse a tres finales mundialistas. Sin embargo, ninguno pudo disputar minutos en las tres.

Estos son los casos más destacados:

Pelé (Brasil): llegó a las finales de 1958, 1962 y 1970. Una lesión le impidió disputar la final de Chile 1962.

Ronaldo Nazário (Brasil): integró las selecciones finalistas de 1994, 1998 y 2002. En Estados Unidos 1994 no sumó minutos.

Lothar Matthäus (Alemania Occidental): alcanzó las finales de 1982, 1986 y 1990. En la de España 1982 permaneció en el banco de suplentes.

Pierre Littbarski (Alemania Occidental): también llegó a las finales de 1982, 1986 y 1990, aunque en México 1986 no tuvo participación.

Las finales mundialistas de Lionel Messi

La primera final de Messi llegó en Brasil 2014, cuando condujo a Argentina hasta el partido por el título, aunque la Albiceleste cayó 1-0 frente a Alemania en el tiempo suplementario.

Ocho años más tarde, el capitán tuvo su revancha en Catar 2022. Con un doblete en la final y un papel decisivo durante todo el torneo, lideró a Argentina hacia su tercera Copa del Mundo tras vencer a Francia en la tanda de penales.

Ahora, en el Mundial 2026, Messi volverá a disputar el partido más importante del fútbol frente a España, con la posibilidad de igualar otro récord histórico y de conquistar su segundo título mundial.

Con 39 años, el capitán argentino sigue escribiendo capítulos inéditos en la Copa del Mundo y continúa consolidándose como uno de los futbolistas más importantes en la historia del torneo.