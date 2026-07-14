Luis de la Fuente desea enfrentar a Argentina en la final del Mundial 2026

Tras clasificar a España a la final del Mundial 2026, el seleccionador Luis de la Fuente reconoció que le ilusionaría enfrentar a Argentina en el partido por el título, principalmente por la relación de amistad que mantiene con el entrenador de la Albiceleste, Lionel Scaloni.

España aseguró su presencia en la final luego de derrotar 2-0 a Francia en la primera semifinal y ahora espera al ganador del duelo entre Argentina e Inglaterra, que se disputará este miércoles 15 de julio.

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La amistad entre Luis de la Fuente y Lionel Scaloni

En la rueda de prensa posterior a la clasificación, De la Fuente explicó que conoció a Scaloni cuando el actual entrenador argentino realizaba el curso para obtener el título de director técnico en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

El seleccionador español incluso fue uno de sus formadores durante ese proceso.

“Me haría ilusión jugar contra Argentina por la amistad que tengo con Scaloni, pero Inglaterra será también un rival durísimo”, afirmó.

Cualquiera será un rival de máxima exigencia

Más allá de su preferencia personal, De la Fuente destacó el nivel de las selecciones que siguen en competencia y aseguró que cualquiera de los dos posibles rivales representará una enorme dificultad.

El entrenador recordó que las semifinales del Mundial 2026 reunieron a las cuatro mejores selecciones del ranking FIFA, un hecho inédito en la historia del torneo.

“Hemos llegado a semifinales las cuatro mejores selecciones del ranking FIFA por primera vez en la historia. Cualquiera de las dos semifinales podía haber sido perfectamente una final”, señaló.

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Argentina e Inglaterra definirán al otro finalista

El segundo boleto para la final del Mundial se definirá este miércoles cuando Argentina e Inglaterra se enfrenten en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

El compromiso reeditará una de las rivalidades más históricas del fútbol mundial y definirá al rival de España en la gran final del domingo.

La selección española buscará conquistar su segundo título mundial, mientras que argentinos e ingleses intentarán impedirlo y regresar al partido más importante del fútbol internacional.