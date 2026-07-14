Mbappé no va a la final, pero aún puede ganar la Bota de Oro del Mundial

El camino de Kylian Mbappé y de Francia rumbo al título del Mundial quedó interrumpido en semifinales. Los galos cayeron contra España, sin embargo, el delantero -máximo goleador del torneo- aún puede ganar la Bota de Oro.

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La eliminación de Francia y Kylian Mbappé del Mundial

Francia y Kylian Mbappé llegaron a las semifinales del Mundial 2026 tras haber anotado en todos sus compromisos y ganarlos. Pese a tal derrotero en el certamen, la escuadra no pudo ni vencer ni hacerle goles a España.

El conjunto dirigido por Didier Deschamps cayó por un marcador de 2-0. Mikel Oyarzabal puso el primer tanto gracias a un penal en el primer tiempo y Pedro Porro selló la victoria con otro tanto en el segundo.

Con la clasificación en el bolsillo, España espera por un rival en la final, que saldrá entre Inglaterra y Argentina. La segunda semifinal se llevará a cabo el miércoles 15 de julio del 2026.

El camino en el Mundial no acaba para Francia

Pese a la derrota en semifinales, Francia aún tiene un compromiso por jugar en el certamen. El equipo galo deberá jugar un último cotejo para dirimir al tercer lugar.

La llave se completará con la selección que salga derrotada en la semifinal restante. El compromiso se llevará a cabo este sábado 17 de julio a las 14:00.

Esta será la primera vez que Mbappé juegue tal compromiso en los tres Mundiales que lleva. En los dos anteriores, 2018 y 2022, estuvo en la final con Francia y en la primera que disputó se coronó campeón con su equipo.

Kylian Mbappé, en busca de la Bota de Oro del Mundial

A pesar de la derrota de su escuadra, el delantero francés se mantiene como uno de los máximos goleadores del torneo. Este cuenta con ocho tantos, los mismo que el argentino Lionel Messi.

En el partido por el tercer puesto, Mbappé podrá acrecentar su cuenta. Sin embargo, Messi y la ‘Albiceleste’ aún deben jugar un partido, sin contar con la final o el choque por el tercer puesto.

Mbappé, a su vez, persigue el récord de máximo goleador histórico del certamen. Tiene 20 tantos, uno menos que Messi, quien es el dueño de tal marca.