Kylian Mbappé no jugará una final del Mundial por primera vez en su carrera

La derrota de Francia por 2-0 frente a España en las semifinales del Mundial 2026 dejó un dato inédito en la carrera de Kylian Mbappé.

Por primera vez desde que debutó en una Copa del Mundo, el delantero francés no disputará la final del torneo.

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El atacante había alcanzado el partido decisivo en sus dos primeras participaciones mundialistas, convirtiéndose en uno de los grandes protagonistas de Francia durante la última década.

Una racha que comenzó en Rusia 2018

Mbappé disputó su primer Mundial con apenas 19 años, en Rusia 2018.

En aquella edición se consolidó como una de las grandes revelaciones del fútbol mundial y fue pieza clave para que Francia conquistara su segunda Copa del Mundo.

Incluso marcó un gol en la final frente a Croacia, actuación que terminó de confirmar su irrupción como una estrella del fútbol internacional.

Volvió a la final en Catar 2022

Cuatro años después, Mbappé llegó a Catar 2022 convertido en el líder absoluto de la selección francesa.

Guió nuevamente a los ‘Bleus’ hasta la final y protagonizó una de las actuaciones más recordadas en la historia del torneo.

El delantero anotó un hat-trick frente a Argentina, pero Francia terminó perdiendo el título en la tanda de penales.

A pesar de la derrota, Mbappé se quedó con la Bota de Oro como máximo goleador del campeonato.

España terminó con la racha

En el Mundial de Norteamérica 2026, Mbappé volvió a liderar a Francia, esta vez como capitán.

Sin embargo, el recorrido terminó en las semifinales.

La selección española se impuso por 2-0, eliminó a los franceses y puso fin a una racha que parecía imparable.

Además, fue la primera vez que Mbappé perdió un partido de eliminación directa en un Mundial antes de disputar la final, ya que en sus dos participaciones anteriores siempre había alcanzado el encuentro por el título.

Aún puede despedirse con una medalla

Aunque ya no podrá luchar por el campeonato, Mbappé todavía tiene la posibilidad de cerrar el torneo en el podio.

Francia disputará el partido por el tercer lugar frente al perdedor de la semifinal entre Argentina e Inglaterra, encuentro programado para este miércoles 15 de julio.

Si consigue la victoria, el capitán francés sumará su tercer podio consecutivo en una Copa del Mundo, un logro reservado para muy pocos futbolistas en la historia del torneo.