España vuelve a una final del Mundial tras eliminar a Francia

España volvió a demostrar que atraviesa uno de los mejores momentos de su historia reciente. La vigente campeona de Europa derrotó 2-0 a Francia este martes 14 de julio, en el AT&T Stadium de Arlington (Dallas), y se convirtió en la primera finalista del Mundial 2026.

La ‘Roja’ confirmó su dominio sobre el combinado francés en las grandes competiciones internacionales y, una vez más, dejó fuera a los galos en una instancia decisiva.

Más noticias:

Ahora, el conjunto dirigido por Luis de la Fuente esperará al ganador de la semifinal entre Argentina e Inglaterra, que definirá al rival en la gran final del torneo.

España golpeó primero y controló el partido

Aunque Francia comenzó el encuentro con mayor posesión y control del balón, España fue mucho más efectiva.

A los 22 minutos, un error de Lucas Digne terminó en una falta dentro del área sobre Lamine Yamal, acción que el árbitro sancionó como penal.

El encargado de ejecutar la pena máxima fue Mikel Oyarzabal, quien no falló y abrió el marcador para España.

Con ese tanto, el delantero llegó a cinco goles en el Mundial 2026 y se consolidó como uno de los máximos goleadores del torneo.

El gol cambió por completo el desarrollo del encuentro.

Por primera vez en la Copa del Mundo, Francia se vio en desventaja en el marcador y nunca logró encontrar respuestas ante el orden táctico de España.

Además, la lesión del defensor William Saliba complicó aún más el panorama para los franceses.

España sentenció la clasificación

En el segundo tiempo, Francia adelantó sus líneas e intentó buscar el empate, pero dejó espacios que España supo aprovechar.

El segundo gol llegó tras una gran combinación por el sector derecho.

Pedro Porro se asoció con Dani Olmo, recibió nuevamente el balón y definió con precisión para ampliar la ventaja y prácticamente sentenciar el encuentro.

España administró el resultado con autoridad durante los minutos finales y aseguró su clasificación sin mayores sobresaltos.

España jugará su segunda final del Mundial

Con esta victoria, España disputará la segunda final de la Copa del Mundo de su historia.

La única vez que había alcanzado esta instancia fue en Sudáfrica 2010, cuando derrotó 1-0 a Países Bajos con el histórico gol de Andrés Iniesta para conquistar su primer y, hasta ahora, único título mundial.

Por ello, la selección española mantiene un dato llamativo: ha ganado el 100 % de las finales mundialistas que ha disputado.

Ahora buscará ampliar ese registro cuando dispute la final del Mundial 2026 frente al ganador del duelo entre Argentina e Inglaterra.