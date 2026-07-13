Descartan amenazas en contra de la Selección de Ecuador en el Mundial 2026

Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), descartó que los jugadores de la Selección de Ecuador hayan recibido algún tipo de amenazas antes del partido ante México por el Mundial 2026.

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La FEF desconoce amenazas en contra de la Selección

“No tengo ningún indicio de que haya habido nada extrafutbolístico en el sentido de las amenazas, los carteles y de todo lo que se ha dicho”, mencionó este lunes 13 de julio Francisco Egas, presidente de la FEF, en un extracto de una entrevista difundida por Radio Centro de Guayaquil en sus redes sociales.

Las especulaciones en torno a la derrota de Ecuador 2-0 ante México por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo en el Estadio Azteca surgieron inmediatamente acabado el compromiso. El rumor sobre posibles amenazas en contra de los jugadores nacionales fue el centro del debate.

Egas detalló que el ambiente en México estuvo “pesado”. El vuelo hasta la capital mexicana tuvo demoras y los aficionados locales fueron a los exteriores del hotel de concentración a perturbar el descanso de los futbolistas.

Mencionó que él no tiene ninguna prueba sobre lo mencionado en redes sociales, por lo que descarta que los seleccionados hayan sufrido algún tipo de presión externa antes de saltar a la cancha para enfrentar a uno de los anfitriones del torneo.

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“Defenderé a muerte que nada pasó y que lo que ellos me están contando es verdad (…) Yo no tengo constancia que me lleve a pensar en eso”, dijo el principal dirigente de la FEF en el cargo desde 2019.

Aseguró que si en algún momento existe algún indicio sobre si existió algún tipo de presión externa, harán “una investigación” e irán “a fondo en el tema”, siempre y cuando tengan algún indicio, repitió.

La FEF solicitó una investigación a la FIFA

El viernes 3 de julio, la FEF se pronunció en torno a acciones a tomar tras la eliminación en el Mundial.

El ente rector del fútbol nacional señaló que ha solicitado investigaciones por hechos previos y durante el cotejo de dieciseisavos de final, así como otra serie de decisiones y previsiones.

La entidad expuso que elevó una queja y ha solicitado que se revisen los hechos que rodearon aquel partido. A su vez, especificó que tales pedidos involucran situaciones que hubiesen podido afectar la seguridad de futbolistas y aficionados.

“La Federación presentó un reclamo formal ante la FIFA, solicitando una investigación pormenorizada de los hechos ocurridos antes y durante el partido —incluidos todos aquellos que pueden haber comprometido temas de seguridad para nuestra hinchada y jugadores—”, manifestó.

El martes 30 de junio ya había enviado otro reclamo en un comunicado en el que también expuso su postura y explicó que tal decisión se dio debido a acciones extrafutbolísticas antes del cotejo.

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La FEF sostuvo que expresó su malestar a los organizadores debido a que esos actos atentaban contra el juego limpio, la unidad y equidad que debería tener el certamen. A su vez, efectuó un pedido directo para que existan mayores garantías y preocupación por hechos antideportivos.

“La FEF hace un llamado respetuoso a las autoridades competentes a prestar mayor atención a estos acontecimientos y a adoptar las medidas necesarias para salvaguardar la integridad de nuestros jugadores, cuerpo técnico e hinchas”, precisó.

Información externa: Selección de Ecuador

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