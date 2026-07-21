¿En qué puesto terminó la Selección de Ecuador en el Mundial 2026?

Con la conclusión del Mundial 2026, la FIFA oficializó la clasificación final de las 48 selecciones que participaron en la Copa del Mundo disputada en Estados Unidos, México y Canadá.

La actualización permitió conocer el puesto definitivo de la Selección de Ecuador, que cerró su participación el pasado 30 de junio, cuando fue derrotada 2-0 por México en los dieciseisavos de final.

¿En qué puesto terminó Ecuador en el Mundial?

De acuerdo con la clasificación oficial de la FIFA, Ecuador terminó en el puesto 25 entre las 48 selecciones que disputaron el Mundial.

La Tricolor completó una campaña de cuatro partidos, con un balance de una victoria, un empate y dos derrotas.

Su única victoria llegó en la fase de grupos, cuando derrotó 2-1 a Alemania, gracias a los goles de Gonzalo Plata y Nilson Angulo, resultado que le permitió avanzar a la fase de eliminación directa.

En total, Ecuador marcó tres goles, recibió cinco, registró una diferencia de gol de -2 y obtuvo un rendimiento del 33,3 %..

¿Fue la mejor actuación de Ecuador en un Mundial?

No.

Si bien la selección ecuatoriana logró superar la fase de grupos por segunda vez en su historia, su actuación no superó la realizada en Alemania 2006.

La razón es que el formato del Mundial cambió para la edición de 2026. Con la ampliación de 32 a 48 selecciones, se incorporó una ronda adicional de eliminación directa: los dieciseisavos de final.

En Alemania 2006, Ecuador alcanzó directamente los octavos de final, una instancia superior dentro del cuadro eliminatorio, por lo que esa sigue siendo la mejor participación de la Tri en una Copa del Mundo.

Así terminaron las cinco participaciones de la Tri en los Mundiales

Mundial Posición final Corea del Sur y Japón 2002 24.º de 32 selecciones Alemania 2006 12.º de 32 selecciones Brasil 2014 17.º de 32 selecciones Catar 2022 18.º de 32 selecciones Estados Unidos, México y Canadá 2026 25.º de 48 selecciones

Aunque Ecuador no logró igualar su histórica campaña de 2006, sí consiguió avanzar por segunda vez a una fase de eliminación directa, un hito que solo había alcanzado hace dos décadas y que confirma una mayor regularidad de la Tricolor en las Copas del Mundo.

¿Cuándo vuelve a jugar Ecuador?

Tras su eliminación del Mundial 2026, la Selección de Ecuador volverá a reunirse en la fecha FIFA de septiembre, cuando iniciará un nuevo proceso con miras a las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2030.

Para entonces, la Federación Ecuatoriana de Fútbol deberá haber definido al nuevo entrenador de la Tricolor, luego de la salida de Sebastián Beccacece.