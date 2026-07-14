Erling Haaland revolucionó una tienda de Dallas tras el Mundial: agotó un mapache disecado

Lo que parecía una simple visita de compras durante el Mundial 2026 terminó cambiando la historia de una tradicional tienda de Dallas.

Wild Bill‘s Western Store, un negocio con casi cinco décadas de trayectoria, experimentó un crecimiento sin precedentes gracias a Erling Haaland, quien convirtió el local en un fenómeno viral tras compartir en sus redes sociales algunos de los artículos que compró durante su estadía en Estados Unidos.

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El delantero de Noruega visitó la tienda después de la eliminación de su selección en los cuartos de final del Mundial frente a Inglaterra. Bastaron apenas 90 minutos para provocar una transformación que los propietarios jamás imaginaron.

El mapache que agotó las existencias

El objeto que más llamó la atención fue un mapache disecado que sostenía una botella vacía de ginebra Greenall’s Wild Berry.

La imagen de Haaland cargándolo mientras descendía del avión de la selección noruega en Oslo dio la vuelta al mundo y convirtió al peculiar artículo en uno de los productos más buscados por los aficionados.

Según informó The Athletic, el mapache, que tenía un precio de 750 dólares, desapareció del catálogo de la tienda en cuestión de horas.

Julie Newport, propietaria de Wild Bill‘s, explicó que el animal no fue un regalo para el futbolista.

“Era nuestro. Llevábamos años con un par de esos mapaches disecados en la tienda y, evidentemente, le llamaron la atención, junto con algunas ardillas”, comentó al medio.

La empresaria también reveló que intentó conseguir otro ejemplar para exhibirlo, pero se vendió por internet antes de que pudiera colocarlo nuevamente en el local.

Además, confirmó que el taxidermista que elaboraba esas piezas ya se retiró, por lo que únicamente podrían llegar uno o dos ejemplares más antes de que desaparezcan definitivamente.

Una tienda que ahora vende al mundo

El fenómeno no terminó con el mapache.

La enorme repercusión que tuvo la publicación de Haaland obligó a Wild Bill’s a realizar un cambio histórico en su modelo de negocio.

Después de casi 50 años de funcionamiento, la tienda activó por primera vez los envíos internacionales.

Julie Newport explicó que, antes de la visita del atacante noruego, nunca habían enviado productos fuera de Estados Unidos.

Hoy, cerca del 30 % de los pedidos provienen de clientes de otros países, una cifra impensada para un comercio que hasta hace unas semanas atendía principalmente a turistas y habitantes de Dallas.

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El “efecto Haaland” también llegó a la tienda

La influencia del goleador no solo se reflejó en las ventas.

Wild Bill‘s instaló un espacio dedicado al delantero, donde exhibe fotografías de su visita y del momento en que recorrió el establecimiento.

Muchos aficionados acuden ahora al lugar para recrear la famosa pose que realizó Haaland en las escaleras del local, mientras que el sombrero que el delantero autografió para la propietaria se convirtió en una de las piezas más valiosas de la tienda.

Julie Newport resumió el impacto de la visita con una frase sencilla:

“Ha sido una enorme bendición para nosotros”.

Un Mundial que aumentó aún más su popularidad

Dentro de la cancha, Erling Haaland también fue una de las grandes figuras del Mundial 2026.

El delantero del Manchester City marcó siete goles en cinco partidos y lideró a Noruega hasta los cuartos de final en la primera participación mundialista de su carrera.

Fuera del terreno de juego, su carisma también tuvo un enorme impacto.

De acuerdo con The Athletic, durante el torneo sumó más de 22 millones de nuevos seguidores en Instagram, impulsado tanto por sus actuaciones deportivas como por momentos virales como su visita a Wild Bill’s.