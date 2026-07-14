Perú, el país más futbolero que no fue al Mundial: más de 500 personas se llaman Haaland

Perú volvió a convertirse en tendencia durante el Mundial 2026, aunque no precisamente por su selección.

Pese a no lograr la clasificación a la Copa del Mundo, el país andino volvió a demostrar su pasión por el fútbol con un dato que llamó la atención: más de 500 peruanos llevan el nombre de Haaland, en honor al delantero de Noruega y del Manchester City.

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La información fue revelada por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), que compartió un listado de ciudadanos cuyos nombres están inspirados en algunas de las principales estrellas del fútbol mundial.

Más de 500 peruanos se llaman Haaland

Según el Reniec, 560 personas tienen “Haaland” como parte de su nombre.

De ese total:

468 llevan Haaland como uno de sus nombres.

llevan Haaland como uno de sus nombres. 91 fueron inscritos como Erling Haaland .

fueron inscritos como . 4 se llaman Erling Braut Haaland, incluyendo el apellido materno que el delantero noruego ha utilizado en diferentes etapas de su carrera.

El registro fue difundido tras la destacada participación de Haaland en el Mundial 2026, torneo en el que Noruega alcanzó los cuartos de final.

Haaland no es el único ídolo de los peruanos

El delantero noruego está lejos de ser el futbolista que más ha inspirado a los padres peruanos.

De acuerdo con el Reniec, estos son algunos de los nombres más populares relacionados con figuras del fútbol internacional:

Griezmann: 1.502 personas.

1.502 personas. Yamal: 1.241.

1.241. Haaland: 560.

560. Salah: 319.

319. Mbappé: 238.

238. Pedri: 175.

175. Neuer: 139.

139. Bellingham: 125.

125. Lewandowski: 106.

106. Rashford: 33.

33. Harry Kane: 30.

30. Rodrigo De Paul: 27.

27. Luka Modrić: 20.

20. Vinícius Junior: 14.

14. Lukaku: 11.

11. Kai Havertz: 9.

9. ‘Dibu’: 8.

8. Dembélé: 5.

5. Courtois: 2.

2. Michael Olise: 1.

1. ‘Bicho’ (apodo de Cristiano Ronaldo en España): 1.

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Una pasión que va más allá de la clasificación

Aunque Perú no logró clasificarse al Mundial 2026, la fiebre futbolera sigue muy presente entre sus ciudadanos.

Los datos del Reniec reflejan cómo las grandes figuras del fútbol internacional han influido durante años en miles de familias peruanas, que decidieron rendir homenaje a sus ídolos al momento de elegir el nombre de sus hijos.

Una muestra de que, incluso sin estar presente en la Copa del Mundo, el fútbol continúa siendo una parte fundamental de la identidad y la cultura deportiva del país.