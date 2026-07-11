Esta es la razón por la que Erling Haaland juega para Noruega y no para Inglaterra

Erling Haaland pudo haber vestido otra camiseta. Nació en un país, pero hoy representa a otro en las canchas del Mundial. La razón está ligada a una lesión que sufrió su padre en 2003 y que cambió el rumbo de la familia cuando el delantero tenía apenas tres años.

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El delantero nació en Leeds, Inglaterra, el 21 de julio de 2000. Con información de Infobae, el medio The Athletic reconstruyó el momento clave de esa historia: en 2003, su padre, Alfie Haaland, se retiró del fútbol tras sufrir una lesión de rodilla derecha con apenas 31 años. Ese hecho llevó a la familia a dejar Inglaterra y radicarse en Bryne, en el suroeste de Noruega.

Desde entonces, Haaland creció en territorio noruego. Ahí fue a la escuela, hizo amistades y se formó como jugador. Alf Ingve Berntsen, uno de sus entrenadores en las divisiones juveniles de Bryne, explicó a The Athletic que el delantero hablaba inglés de día y noruego por las noches en su casa durante sus primeros años. Según Berntsen, esa mudanza temprana resultó decisiva: “Sus padres son noruegos, se fue de Inglaterra cuando tenía tres o cuatro años, sus abuelos, primos, hermano y hermana, todos son noruegos. Así que, en teoría, era posible que jugara para Inglaterra, pero no en la práctica”.

El propio futbolista respondió sobre esa decisión en 2023, en declaraciones citadas por Goal. “Viví aquí durante tres años y medio o cuatro, y viví en Noruega durante mucho tiempo, así que fue natural elegir Noruega”, afirmó Haaland.

Dentro de la Federación Inglesa de Fútbol (FA) también reconocieron que nunca existió un intento real de sumarlo. Un exentrenador de las selecciones juveniles inglesas, consultado de forma anónima por The Athletic, fue contundente: “No. Nunca lo íbamos a conseguir. Eso no iba a suceder. Era el equipo en el que había jugado su padre, y esa era su ambición”.