Bellingham acaba con el sueño de Erling Haaland y mete a Inglaterra en semifinales del Mundial

Inglaterra se convirtió en la tercera semifinalista del Mundial 2026 tras derrotar 2-1 a Noruega en el tiempo suplementario. La gran figura del encuentro fue Jude Bellingham, quien marcó un doblete para liderar la remontada y eliminar a la selección comandada por Erling Haaland.

El duelo también tuvo un componente especial fuera del terreno de juego, ya que Bellingham y Haaland mantienen una estrecha amistad y son dos de las grandes estrellas del fútbol mundial.

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Noruega golpeó primero

La selección noruega sorprendió desde el primer tiempo y abrió el marcador a los 35 minutos con un auténtico golazo de Andreas Schjelderup.

El atacante sacó un potente remate desde fuera del área que se estrelló en el poste antes de ingresar al arco, dejando sin opciones al guardameta inglés y poniendo el 1-0 para los ‘Vikingos’.

Sin embargo, la reacción inglesa no tardó en llegar.

Bellingham apareció antes del descanso

Cuando el primer tiempo llegaba a su fin, Jude Bellingham volvió a demostrar por qué es una de las figuras del Mundial.

El mediocampista del Real Madrid recibió el balón en la frontal del área, condujo unos metros y sacó un potente remate cruzado de pierna izquierda para vencer al arquero noruego y establecer el empate.

Poco después, Harry Kane llegó a marcar el 2-1 para Inglaterra, pero el tanto fue anulado por fuera de juego tras la revisión del VAR.

El VAR cambió el rumbo del partido

En el inicio de la segunda mitad, Noruega volvió a ponerse en ventaja gracias a un tanto de Torbjørn Heggem en una confusa acción dentro del área.

No obstante, el árbitro Clément Turpin revisó la jugada en el VAR y anuló el gol al detectar una falta previa de Erling Haaland sobre Elliot Anderson durante el tiro de esquina.

La decisión mantuvo el empate y dio un impulso anímico a Inglaterra.

Aun así, Noruega siguió generando las ocasiones más claras del segundo tiempo. Incluso estuvo cerca de recuperar la ventaja a los 75 minutos, cuando un rebote dentro del área terminó estrellándose en el travesaño.

Bellingham decidió la clasificación

Con el empate 1-1, el partido se extendió al tiempo suplementario.

Harry Kane estuvo cerca de adelantar a Inglaterra con un cabezazo que fue desviado de gran manera por el arquero Ørjan Nyland.

Sin embargo, apenas unos instantes después, el guardameta noruego dejó un rebote tras un disparo lejano y Jude Bellingham apareció oportunamente para empujar el balón al fondo de la red y firmar su doblete.

El 2-1 terminó siendo definitivo y aseguró la clasificación de Inglaterra a las semifinales del Mundial.

Noruega se quedó sin reacción

El segundo gol golpeó anímicamente a la selección noruega, que comenzó a cometer errores en la salida y perdió claridad en ataque.

Incluso Inglaterra pudo ampliar la ventaja cuando el árbitro sancionó un penal por una supuesta falta de Oscar Bobb.

Sin embargo, tras revisar la acción en el VAR, Clément Turpin rectificó su decisión y anuló la pena máxima, manteniendo con vida a Noruega.

Pese a ese último intento, los ‘Vikingos’ no lograron volver a generar peligro y terminaron despidiéndose del Mundial, mientras Inglaterra avanzó a semifinales impulsada por la brillante actuación de Jude Bellingham.