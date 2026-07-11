Modelo rusa se viralizó por su parecido con Erling Haaland

Un parecido llamó la atención de miles de usuarios en redes sociales. Se trata de Anastasia Kostromitina, una modelo rusa de 24 años que se volvió viral por su sorprendente similitud con Erling Haaland, delantero de la selección noruega, según reportó Caras.

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La repercusión del futbolista durante el Mundial 2026 generó todo tipo de fenómenos virales. Uno de ellos tuvo como protagonista a Kostromitina, quien pasó del anonimato a convertirse en una figura viral en apenas unos días.

Según trascendió, Anastasia reside actualmente en Moscú, mide 1,70 metros y desarrolla una consolidada trayectoria en el mundo del modelaje. La agencia Motion Models la representa, y la joven participó en campañas publicitarias, editoriales de moda, sesiones fotográficas y desfiles.

El fenómeno viral no comenzó con ella. Su madre, la creadora de contenido Mariya Kostromitina, conocida en redes como Mariya Kos, publicó un video que resaltaba el parecido entre su hija y Haaland. Aprovechando el protagonismo del delantero durante el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026, la publicación se volvió viral rápidamente y acumuló millones de reproducciones.

Tras esa repercusión, la propia Anastasia decidió sumarse a la tendencia con humor. Muchos le atribuyen el parecido con Haaland por sus facciones, su contextura física, sus gestos, sus ojos celestes y su cabello rubio. Ella misma comenzó a compartir reels en los que imita al delantero del Manchester City.

Actualmente, Anastasia está de novia, aunque mantiene su intimidad lejos de la exposición pública. En sus redes intercala contenido sobre su carrera como modelo, viajes y estilo de vida. En una de sus publicaciones recientes en Instagram, palpitó los cuartos de final del Mundial con una producción sobre un campo de juego. “¿Noruega o Inglaterra?”, escribió, en alusión al cruce entre ambas selecciones.