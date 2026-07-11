El Mundial despide a Jayden Adams con un emotivo homenaje antes del Noruega vs. Inglaterra

El Mundial 2026 rindió homenaje este sábado 11 de julio a Jayden Adams, futbolista de la selección de Sudáfrica que falleció a los 25 años pocas horas antes del partido entre Noruega e Inglaterra por los cuartos de final.

Antes del pitazo inicial en el Hard Rock Stadium de Miami, jugadores, árbitros y aficionados guardaron un minuto de silencio en memoria del mediocampista, quien representó a los ‘Bafana Bafana’ en la presente Copa del Mundo.

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Adams disputó tres de los cuatro partidos de Sudáfrica en el torneo y fue una de las piezas importantes de la histórica campaña que llevó a su selección a clasificar por primera vez a los dieciseisavos de final.

Sudáfrica confirma la muerte de Jayden Adams

El fallecimiento del futbolista lo confirmó el ministro de Deportes, Artes y Cultura de Sudáfrica, Gayton McKenzie.

“Con profunda consternación y gran pesar, he recibido la noticia del fallecimiento de Jayden Adams, centrocampista del Mamelodi Sundowns y de la selección sudafricana”, expresó el funcionario en un comunicado.

McKenzie también pidió prudencia al señalar que las causas del fallecimiento aún no han sido determinadas.

“La causa de su muerte todavía no se ha confirmado. Pedimos a los medios de comunicación y al público actuar con discreción y compasión, evitando cualquier tipo de especulación”, indicó.

Por su parte, la Policía sudafricana confirmó que el cuerpo del futbolista se encontró en una vivienda del barrio Schotsche Kloof, en Ciudad del Cabo, y anunció la apertura de una investigación.

Un Mundial marcado por una tragedia familiar

La muerte de Adams ocurrió pocas semanas después del fallecimiento de su abuela, Marianna Adams, quien murió el 17 de junio a los 72 años.

Pese al duro momento familiar, el mediocampista decidió permanecer con la selección sudafricana y disputar el Mundial.

Fue titular en el empate 1-1 frente a República Checa y posteriormente ingresó desde el banco en la histórica victoria por 1-0 sobre Corea del Sur, resultado que aseguró la primera clasificación de Sudáfrica a una fase de eliminación directa en una Copa del Mundo.

Mientras su familia despedía a su abuela en Sudáfrica, Adams permanecía concentrado con la selección nacional en Estados Unidos.

Para el ministro McKenzie, esa decisión reflejó el compromiso del futbolista con su país.

“El hecho de que eligiera vestir la camiseta de la selección nacional y darlo todo por su país en ese momento demuestra una gran madurez y profesionalismo, muy superiores a su edad, y refleja la calidad humana de este joven que Sudáfrica ha perdido”, afirmó.

Una de las promesas del fútbol sudafricano

Nacido en Ciudad del Cabo el 5 de mayo de 2001, Jayden Adams se formó en las divisiones inferiores del Stellenbosch FC y fue el primer canterano del club en firmar un contrato profesional.

En enero de 2025 fue fichado por el Mamelodi Sundowns, donde rápidamente se consolidó como titular en el mediocampo y contribuyó a la conquista de la Liga de Campeones de la Confederación Africana de Fútbol (CAF).

Su fallecimiento ha provocado una profunda conmoción en el fútbol sudafricano y en el Mundial 2026, donde su memoria fue honrada con un emotivo minuto de silencio antes del encuentro entre Noruega e Inglaterra.