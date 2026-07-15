Lionel Messi se despedirá de los Mundiales disputando su tercera final con Argentina

La clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026, tras vencer 2-1 a Inglaterra en las semifinales, le permitirá al capitán de la Albiceleste despedirse de las Copas del Mundo disputando su tercera final, un logro reservado para muy pocos futbolistas en la historia.

A sus 39 años, el astro argentino fue nuevamente determinante al participar en los dos goles de la remontada frente a los ingleses, confirmando que continúa siendo el líder futbolístico de la vigente campeona del mundo.

El último Mundial de Lionel Messi

Antes del inicio del torneo, Messi había confirmado que el Mundial 2026 sería el último de su carrera con la selección argentina.

Por ello, la final marcará también el cierre de una trayectoria histórica en las Copas del Mundo.

Resulta difícil imaginar al capitán argentino disputando el Mundial de 2030, cuando tendría 43 años, por lo que el encuentro por el título será, muy probablemente, su última presentación en el torneo más importante del fútbol.

Un legado que sigue creciendo

Más allá de la clasificación a una nueva final, Messi continúa ampliando una colección de récords prácticamente inalcanzable.

El capitán argentino ya es el futbolista con más partidos disputados en la historia de los Mundiales y también lidera los registros de goles y asistencias en la Copa del Mundo. Ahora suma un nuevo hito al convertirse en el segundo jugador que alcanza tres finales mundialistas.

Su primera final: Brasil 2014

La primera definición por el título llegó hace doce años, durante el Mundial de Brasil 2014.

Con apenas 27 años y en el mejor momento de su carrera, Messi condujo a Argentina hasta su primera final desde Italia 1990.

Sin embargo, la Albiceleste cayó 1-0 frente a Alemania, que se quedó con el campeonato gracias al recordado gol de Mario Götze en el tiempo suplementario.

La consagración en Catar 2022

Ocho años después llegó la revancha.

En Catar 2022, Messi volvió a liderar a Argentina hasta la final y protagonizó una de las actuaciones más memorables de la historia del torneo.

Anotó un doblete frente a Francia, convirtió su penal en la tanda decisiva y levantó la tercera Copa del Mundo para la Albiceleste, que no conquistaba el título desde México 1986.

Además, fue elegido el mejor jugador del campeonato.

Un camino sufrido hacia su tercera final

La clasificación a la final del Mundial 2026 también estuvo marcada por el sufrimiento.

Argentina tuvo que superar varios encuentros muy exigentes durante la fase eliminatoria y volvió a demostrar su capacidad para reaccionar en los momentos más difíciles.

En las semifinales, la vigente campeona remontó el marcador para derrotar 2-1 a Inglaterra, con dos asistencias de Lionel Messi, que además disputó por primera vez un partido frente a la selección inglesa con la camiseta de la Albiceleste.

Ahora, el capitán argentino tendrá una última oportunidad para cerrar su extraordinaria historia en los Mundiales con un nuevo título, cuando enfrente a España en la gran final del Mundial 2026.