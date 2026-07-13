Lionel Messi y la rivalidad Argentina-Inglaterra en el Mundial

Lionel Messi, capitán de la selección argentina, se prepara para un desafío inédito. Este miércoles 15 de julio, el astro argentino se enfrentará a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026.

Se trata de uno de los pocos capítulos pendientes en la carrera de Messi, quien busca conquistar el bicampeonato del mundo. El partido se disputará en Atlanta, Estados Unidos, y tendrá un significado especial para el jugador de 39 años.

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Lionel Messi ante Inglaterra

Este será el tercer partido de Messi en semifinales mundialistas y posiblemente su última oportunidad de disputar una Copa del Mundo. Además, se medirá ante una de las grandes selecciones del planeta a la que nunca ha enfrentado. “Jugué contra todos menos contra Inglaterra, y es especial porque es una selección grande”, comentó Messi tras la victoria argentina por 3-1 sobre Suiza en los cuartos de final.

La historia detrás de la rivalidad Argentina-Inglaterra

La rivalidad entre Argentina e Inglaterra tiene un trasfondo histórico que añade emoción al encuentro. El último enfrentamiento mundialista entre ambas selecciones ocurrió en México 1986, cuando Argentina venció a Inglaterra 2-1 con una actuación memorable de Diego Maradona. Los goles de Maradona quedaron grabados en la memoria del fútbol mundial y llevaron a Argentina hacia el título.

Desde entonces, ambos equipos se han encontrado en varias ocasiones, incluyendo dos Mundiales más: Francia 1998 y Corea-Japón 2002. También disputaron tres amistosos internacionales en 1991, 2000 y 2005. La historia de Messi con la selección argentina comenzó en agosto de 2005, cuando debutó con apenas 18 años.

El camino hacia la semifinal

Messi recordó que su debut fue accidentado. Ingresó como suplente y fue expulsado poco después. Sin embargo, su carrera despegó rápidamente. En el Mundial de Alemania 2006, marcó su primer gol en Copas del Mundo, cifra que ha aumentado a 21 tantos hasta ahora. Este miércoles, buscará ampliar esa cifra frente a Inglaterra.

Después del triunfo ante Suiza, Messi expresó: “Fue un partido difícil. Nos presionaron y no nos dieron ningún espacio”. A pesar del desgaste físico, el equipo argentino sigue firme en su objetivo. “Volvemos a estar entre los cuatro mejores del mundo”, afirmó el capitán.

Argentina vs. Inglaterra

La semifinal contra Inglaterra promete ser un encuentro lleno de emociones. Messi sabe que jugar contra selecciones grandes siempre es especial. “Es una semifinal pero ahora toca descansar y prepararnos”, concluyó el astro argentino.

Con información de EFE