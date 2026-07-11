Lionel Messi vuelve a una semifinal del Mundial: Argentina sufrió, pero eliminó a Suiza

Argentina volvió a sufrir, pero consiguió el objetivo. La vigente campeona del mundo derrotó 3-1 a Suiza en el tiempo suplementario y aseguró su clasificación a las semifinales del Mundial 2026, donde enfrentará a Inglaterra.

El encuentro exigió al máximo a la ‘Albiceleste’, que estuvo cerca de despedirse del torneo, pero encontró el gol de la clasificación en los minutos finales del alargue.

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Para Lionel Messi será una semifinal histórica, ya que disputará la tercera de su carrera en una Copa del Mundo y, además, enfrentará por primera vez a Inglaterra con la selección absoluta, tanto en partidos oficiales como amistosos.

Argentina golpeó primero

La ‘Albiceleste’ abrió el marcador muy temprano.

Después de unos primeros minutos con pocas llegadas, Lionel Messi ejecutó un preciso tiro de esquina que encontró la cabeza de Alexis Mac Allister. El volante del Liverpool conectó un potente remate cruzado para vencer al arquero Gregor Kobel y poner el 1-0 a los 10 minutos.

Tras la ventaja, Argentina cedió la iniciativa y apostó por un bloque más replegado, permitiendo que Suiza asumiera el control del balón durante gran parte del primer tiempo.

Con esa mínima diferencia, ambos equipos se marcharon al descanso.

Suiza reaccionó en el complemento

La selección suiza adelantó sus líneas desde el inicio de la segunda mitad y comenzó a generar peligro.

Dan Ndoye avisó apenas comenzado el complemento, aunque la jugada fue invalidada por fuera de juego.

Minutos después, Emiliano Martínez apareció con una gran intervención para evitar el empate tras un cabezazo del propio Ndoye.

La insistencia suiza finalmente tuvo premio a los 67 minutos, cuando Ndoye aprovechó una acción ofensiva para marcar el 1-1 y devolver la igualdad al marcador.

Una expulsión cambió el partido

El encuentro tuvo uno de los momentos más llamativos del Mundial a los 70 minutos.

El árbitro mostró inicialmente una tarjeta amarilla a Leandro Paredes por una falta sobre Breel Embolo.

Sin embargo, tras la revisión en el VAR, se comprobó que el delantero suizo había simulado la infracción.

El juez anuló la amonestación para Paredes, mostró la tarjeta amarilla a Embolo por simulación y, al tratarse de su segunda amonestación, el atacante terminó expulsado.

Con un hombre menos, Suiza resistió durante el resto del tiempo reglamentario y llevó el partido al alargue.

Julián Álvarez evitó los penales

Pese a contar con superioridad numérica, Argentina tuvo dificultades para imponer condiciones durante gran parte del tiempo suplementario.

Lionel Messi estuvo cerca de marcar con un remate desde fuera del área que fue controlado por Gregor Kobel, mientras que Thiago Almada también generó peligro tras ingresar desde el banco.

Cuando todo parecía encaminado a la definición por penales, apareció Julián Álvarez.

El delantero del Manchester City, que había tenido un Mundial discreto, sacó un potente remate desde fuera del área que se clavó en el ángulo y decretó el 2-1 para desatar el festejo argentino.

Y ya en los minutos finales, de contragolpe, Lautaro Martínez puso el último gol de los vigentes campeones mundiales.

Messi jugará otra semifinal mundialista

Con esta victoria, Lionel Messi disputará la tercera semifinal de un Mundial en su carrera, después de Brasil 2014 y Catar 2022.

Además, el capitán argentino enfrentará por primera vez a Inglaterra con la selección absoluta, en un duelo que reeditará una de las rivalidades más emblemáticas de la historia del fútbol.

Argentina buscará ahora un lugar en una nueva final y mantener vivo el sueño de defender el título conquistado en Catar 2022.