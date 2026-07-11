¿Por qué Argentina jugó con un brazalete negro ante Suiza en el Mundial?

Uno de los detalles que más llamó la atención en el partido entre Argentina y Suiza, por los cuartos de final del Mundial 2026, fue el brazalete negro que lucieron los futbolistas de la ‘Albiceleste’ en su brazo derecho.

El motivo fue un homenaje a Antonio Rattín, histórico mediocampista de Boca Juniors y de la selección argentina, quien falleció este sábado a los 89 años.

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La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) solicitó a la FIFA la autorización para que los jugadores utilizaran la cinta negra durante el encuentro como muestra de respeto hacia una de las grandes leyendas del fútbol argentino.

¿Quién fue Antonio Rattín?

Antonio Ubaldo Rattín es considerado uno de los futbolistas más importantes en la historia de Boca Juniors.

Durante sus 14 temporadas con el club disputó 382 partidos, marcó 28 goles, conquistó cinco títulos nacionales y fue capitán de una de las generaciones más recordadas del ‘Xeneize’.

Además, integró el equipo que alcanzó la final de la Copa Libertadores de 1963.

Tras conocerse su fallecimiento, Boca Juniors le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales.

“Con mucho pesar lamentamos el fallecimiento de Antonio Ubaldo Rattín, ídolo y emblema de nuestra institución. Acompañamos a su familia y seres queridos en este difícil momento. Hasta siempre, Rata”, publicó el club.

En reconocimiento a su legado, Boca inauguró en 2015 una estatua en su honor dentro de La Bombonera.

Su legado con la selección argentina

Rattín también dejó una huella imborrable con la selección argentina.

Disputó 33 partidos internacionales y representó a la ‘Albiceleste’ en los Mundiales de Chile 1962 e Inglaterra 1966, torneo en el que ejerció como capitán.

Precisamente en la Copa del Mundo de 1966 protagonizó uno de los episodios más recordados en la historia del fútbol argentino.

Durante el partido de cuartos de final frente a Inglaterra fue expulsado por el árbitro alemán Rudolf Kreitlein en una época en la que todavía no existían las tarjetas amarilla y roja.

Rattín permaneció varios minutos sobre el terreno de juego reclamando la decisión arbitral y solicitando un intérprete para dialogar con el juez.

Antes de abandonar el campo, protagonizó una imagen que quedó grabada en la historia al estrujar el banderín del córner decorado con los colores de la bandera británica, un gesto que provocó la reacción del público inglés.

Aquel episodio es considerado uno de los primeros capítulos de la histórica rivalidad futbolística entre Argentina e Inglaterra.

También tuvo una carrera como entrenador y político

Tras retirarse como futbolista, Antonio Rattín dirigió a Boca Juniors, Gimnasia y Esgrima La Plata y Estudiantes de Río Cuarto.

Posteriormente incursionó en la política argentina.

Fue diputado nacional entre 2001 y 2005 por el partido Unión Federalista y, más adelante, ejerció como concejal del municipio de Vicente López entre 2005 y 2009.

Su fallecimiento motivó que la selección argentina le rindiera homenaje durante el partido frente a Suiza, recordando a uno de los grandes referentes de la historia del fútbol del país.