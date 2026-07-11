FIFA aclara la polémica del cable de la cámara en el Inglaterra vs. Noruega

La clasificación de Inglaterra a las semifinales del Mundial 2026 no estuvo exenta de polémica. Tras la victoria 2-1 sobre Noruega, una de las acciones más discutidas del encuentro fue el gol del empate de Jude Bellingham, que despertó reclamos por un supuesto contacto del balón con el cable de la cámara aérea.

Las imágenes de la transmisión oficial, difundidas por cadenas como Fox Sports y replicadas ampliamente en redes sociales, generaron dudas entre aficionados y analistas, quienes aseguraban que el balón habría rozado el cable de la Spidercam segundos antes de la anotación inglesa.

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El reclamo de Noruega

La jugada ocurrió en el tiempo añadido de la primera parte.

Tras un saque largo del arquero Jordan Pickford, el balón recorrió gran parte del campo antes de que Inglaterra iniciara la acción que terminó con el gol de Jude Bellingham para el 1-1 parcial.

Al finalizar el primer tiempo, Erling Haaland, varios futbolistas noruegos y miembros del cuerpo técnico se dirigieron al árbitro para reclamar una posible interferencia del cable de la cámara aérea.

De acuerdo con las Reglas de Juego, si el balón toca un objeto externo, como el cable que sostiene una cámara aérea, el juego debe detenerse y reanudarse con un balón a tierra, por lo que la acción habría debido repetirse.

Horas después del encuentro, la FIFA publicó un comunicado en su plataforma FIFA Media, en el que explicó que la tecnología del Connected Ball descartó que el balón hubiera tocado el cable de la cámara.

“Antes del gol de Inglaterra en el minuto 45+2 contra Noruega, el sensor del Connected Ball no registró ningún pico en el ‘latido del balón’ mientras este estaba en el aire. Por lo tanto, no existe evidencia de que el balón haya tocado el cable aéreo ni de que su trayectoria haya sido modificada”, señaló el organismo.

Como respaldo de su explicación, la FIFA difundió el video de la jugada acompañado por los datos del sensor integrado en el balón, en los que no aparece ninguna alteración que indique un contacto con un objeto externo.

Before England’s goal in minute 45+2 against Norway, the sensor in the Connected Ball showed no peak in the 'heartbeat of the ball' when in the air, and therefore no evidence that the ball touched the overhead wire and changed the movement of the ball. pic.twitter.com/gYf9ukfveT — FIFA Media (@fifamedia) July 11, 2026

Inglaterra avanzó y Noruega se despidió

Con la polémica aclarada por la FIFA, Inglaterra terminó imponiéndose 2-1 en el tiempo suplementario gracias a un doblete de Jude Bellingham y selló su clasificación a las semifinales del Mundial 2026.

Pese a la eliminación, Noruega firmó la mejor participación mundialista de su historia, alcanzando por primera vez los cuartos de final de una Copa del Mundo.

Además, Erling Haaland confirmó su condición de estrella internacional al completar un destacado torneo, en el que fue uno de los máximos goleadores y lideró la histórica campaña del conjunto escandinavo.